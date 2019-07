Unabhängig von ihrer Wahl zur EU-Kommissionschefin will Ursula von der Leyen am Mittwoch ihr Amt als Bundesverteidigungsministerin aufgeben. Das teilte die CDU-Politikerin am Montag via Twitter mit. Sie hoffe am Dienstag das Vertrauen des EU-Parlaments zu bekommen und wolle sich ganz auf Europa konzentrieren.

