Chicago (ots/PRNewswire) - Spencer Stuart, ein führendes Beratungsunternehmen in den Bereichen Personalbeschaffung von Führungskräften und Unternehmensführung, hat heute den Start einer neuen Geschäftsabteilung bekannt gegeben, die aus den Geschäftsbereichen Culture & Engagement, Leadership Assessment & Development und HR & Talent Advisory gebildet werden. Diese hatte das Unternehmen im Zuge einer zum 1. Juli abgeschlossenen Transaktion von Aon übernommen. Zusammen bilden diese Geschäftsbereiche eine eigenständige Einheit, die jetzt unter der Bezeichnung Kincentric: A Spencer Stuart Company firmiert.



Der Name Kincentric ist zwar neu, aber die neue Einheit kann sich auf lange Tradition bei der Unterstützung von Kunden zur Gestaltung von Transformationsprozessen und für schnellere Erfolge stützen. Beteiligt daran waren weltweite Expertenteams, bewährte Erkenntnisse und intuitive Technologien.



Kevin Connelly, ab sofort Chief Executive Officer von Kincentric und ehemaliger Vorstandvorsitzender und Chief Executive Officer von Spencer Stuart, sagte dazu: "Unser neuer Name Kincentric ist ein deutliches Zeichen dafür, dass bei unserem Geschäft die Menschen im Mittelpunkt stehen. Wir werden unseren Fokus auch weiterhin darauf legen, Organisationen beim Umbau von Innen heraus zu unterstützen, indem wir neue Wege aufzeigen, wie das Potenzial von Menschen und Teams freigesetzt werden kann."



Die weitreichenden Erfahrungen von Kincentric ergänzen das Angebot von Spencer Stuart bei Beratungsdiensten rund um die Unternehmensführung - dazu gehören Bewertung und Entwicklung von Führungskräften, Nachfolgeregelungen bei CEO-Posten, Team-Effektivität, Ausformung einer Unternehmenskultur, Effektivität des Vorstands und die Beachtung der Mitarbeiterbelange bei der Integration fusionierter Unternehmen.



Ben Williams, Chief Executive Officer von Spencer, merkte dazu an: "Dies ist ein weiterer Schritt auf unserem Weg beim Ausbau der Beratungskapazitäten im Bereich Unternehmensführung für unsere Kunden. Da sich Führungskräfte zunehmend mit Fragen zur Unternehmensführung, Unternehmenskultur und zu Einstellungen beschäftigen, um Transformationsprozesse voranzubringen und bessere Ergebnisse zu erzielen, sind Spencer Stuart und Kincentric auf einzigartige Weise aufgestellt, um sich mit Vorständen und der Führungsriege von Unternehmen noch intensiver über diese entscheidenden Stellhebel auszutauschen."



Um mehr über die neue Geschäftseinheit zu erfahren, gehen Sie bitte auf www.kincentric.com.



Informationen zu Spencer Stuart



Bei Spencer Stuart wissen wir, wie wichtig Führungsqualitäten sind. Unternehmen auf der ganzen Welt vertrauen uns, wenn es darum geht, Entscheidungen in der Führungsebene mit nachhaltigen Auswirkungen auf ihr Unternehmen zu treffen. Mit unseren Beratungsleistungen in den Bereichen Personalbeschaffung von Führungskräften, Vorstands- und Unternehmensführung helfen wir ausgewählten Kunden beim Aufbau und der Optimierung leistungsstarker Teams. Die Vielfalt unserer Kunden reicht dabei von großen multinationalen über aufstrebende Unternehmen bis hin zu gemeinnützigen Institutionen.



Seit 1956 konzentrieren wir uns als privat geführtes Unternehmen auf die Vermittlung von Wissen, Erkenntnissen und Ergebnissen durch die gemeinsame Arbeit unsere Expertenteams. Dabei verfügen wir heute über mehr als 60 Büros in über 30 Ländern und mit mehr als 50 Fachgebieten. Vorstände und Führungskräfte wenden sich immer wieder an Spencer Stuart, wenn es darum geht, ihre wachsenden Führungsanforderungen in Bereichen wie Personalbeschaffung von Führungskräften auf oberster Ebene, Einstellung von Vorständen, Vorstandseffektivität, Nachfolgeplanung, fundierte Bewertung des leitenden Managements und in vielen weiteren Aspekten der betrieblichen Effizienz zu erfüllen. Weitere Informationen zu Spencer Stuart finden Sie unter www.spencerstuart.com.



