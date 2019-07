Wien (www.fondscheck.de) - Nachdem bereits im Mai 2019 das Außendienst-Team in Deutschland mit Sven Boström und Alexander Azmann als Sales Director Germany aufgestockt wurde, übernimmt nun Ena Berisha die Leitung des gesamten Vertriebsteams in Deutschland, so die Experten von "e-fundresearch.com".Ena Berisha verfüge über mehrjährige Branchenerfahrung und sei u.a. 8 Jahre für die C-Quadrat Gruppe tätig sowie zuletzt im Institutional Sales einer Privatbank gewesen. Per 1.07.2019 habe Ena Berisha als Head of Germany die Funktion der Vertriebsleitung der ARTS Asset Management Gmbh in Deutschland übernommen und berichte an Gunther Pahl, Head of Europe. Das Vertriebsteam in Deutschland setze sich damit in Zukunft aus Ena Berisha (Head of Germany), Sven Boström (Sales Director Germany), Alexander Azmann (Sales Director Germany) sowie Martina Dillmann (Head of Sales Support Germany) zusammen. ...

