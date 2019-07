Elektronische und mechanische Sicherheitstechnik stehen dabei nicht in Konkurrenz zueinander - durch eine gegenseitige Ergänzung bieten sie dem Anwender einen echten Mehrwert. Mechanischer Schutz kann heute problemlos mit einer Funkalarmanlage, Überwachungskameras und elektronischer Zutrittskontrolle kombiniert werden (Bild 1). Die Gewerke verschmelzen so zu einer kompletten Sicherheitslösung. Der Vorteil für den Anwender: Der Einbruch wird heute sowohl gemeldet, als auch dank der mechatronischen Melder abgewehrt. Überwachungskameras, die man in ein solches System zusätzlich integrieren kann, liefern im Fall eines Alarms sichtbare Beweise des Geschehens und helfen, eine angemessene Reaktion zu ergreifen.

Herausforderungen der Vernetzung

Es gibt nur wenige Hersteller, die alle relevanten Sicherheitstechnologien aus einer Hand integriert anbieten. Errichter, die bisher in einem ganz bestimmten Bereich der Sicherheitstechnik zuhause sind, können sich in herstellereigenen Akademien fortbilden. Zudem arbeiten Hersteller wie ...

