Vor der Abstimmung im Europäischen Parlament macht die Kandidatin für den Spitzenposten umfangreiche Versprechen. Damit kommt die Risikoteilung im Bankensektor auf den Tisch, gegen die sich Berlin bisher gesperrt hat.

Egal ob an der Spitze des Bundesfinanzministeriums ein Sozialdemokrat wie Olaf Scholz steht oder zuvor ein Christdemokrat wie Wolfgang Schäuble die deutsche Finanzpolitik verantwortete: Zum Thema gemeinsame Einlagensicherung in der Eurozone kam aus Berlin bisher immer nur ein lautstarkes Nein. Solange in Europas Bankenbilanzen noch hohe Risiken lagern, will die Bundesregierung nichts von einer Vergemeinschaftung dieser Risiken wissen.

Berlins Ablehnung gerät nun unter Druck. Ursula von der Leyen, die am morgigen Dienstag von den Europa-Abgeordneten zur EU-Kommissionspräsidentin gewählt werden möchte, sagt den Abgeordneten der liberalen und sozialdemokratischen Fraktionen ...

