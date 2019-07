Zwei Branchenführer unterstützen Designingenieure mit globalem Distributionsabkommen

Mouser Electronics, Inc. gibt heute die Unterzeichnung eines globalen Distributionabkommens mit Xilinx, Inc., Marktführer im Bereich adaptiver und intelligenter Computertechnik, bekannt. Das Abkommen betrifft die Lagerhaltung eines der branchenweit breitesten Portfolios an Xilinx-Produkten, einschließlich digitaler Downloads von Entwicklungssoftware und -IP. Xilinx ist der Erfinder des Field-Programmable Gate Array (FPGA) ein programmierbares System-on-Chips (SoCs) sowie der Adaptive Compute Acceleration Platform (ACAP), die für die branchenweit dynamischste Prozessortechnologie sowie zur Erschaffung der adaptierbaren, intelligenten und vernetzten Welt der Zukunft entwickelt wurde.

"Xilinx ist ein Branchenführer, der für seinen Innovationsgeist im Bereich neuer Technologien bekannt ist. Wir freuen uns sehr, dass wir nun einen großen Bestand an Xilinx-Produkten und -Tools auf Lager haben und damit unser Produktportfolio für unsere Kunden erweitern können", sagt Glenn Smith, President and CEO von Mouser. "Wir freuen uns außerdem darauf, Xilinx mit unserem E-Commerce-Fokus und unseren neu eingeführten Produkten für Designingenieure dabei zu helfen, seinen globalen Kundenstamm auszuweiten und seinen Umsatz zu steigern."

"Dank Mousers ausgezeichnetem Kundenservice für Ingenieure, seiner erstklassigen Logistik und seines stetig wachsenden Kundenstamms sind wir hocherfreut, sie unserem globalen Distributionskanal hinzufügen zu können", erklärt Mark Wadlington, Senior Vice President of Global Sales bei Xilinx. "Wir sehen dies als den Anfang einer langen und erfolgreichen Partnerschaft."

Mouser hat die gesamte Brandbreite an Xilinx-Produkten zur Beschleunigung des Designprozesses auf Lager, darunter u. a. Zyng SoCs und MPSoCs, plus ACAPs, FPGAs, 3D-ICs, RFSoCs, Beschleunigerkarten, Evaluierungsboards, System-On-Modules, FPGA Mezzanine Cards, Embedded-Entwicklungsplattformen.

Mit seiner breit gefächerten Produktpalette und seinem unübertroffenen Kundendienst strebt Mouser danach, die Innovationskraft von Designingenieuren und Einkäufern durch die Bereitstellung von Spitzentechnologie zu stärken. Mouser hat die größte Auswahl topaktueller Halbleiter und elektronischer Bauelemente für die neuesten Entwicklungsprojekte auf Lager. Die Webseite von Mouser Electronics wird ständig aktualisiert und bietet modernste Recherchetools, mit denen Kunden gewünschte Produkte schnell finden können. Mouser.de bietet außerdem Datenblätter, herstellerspezifische Referenzdesigns, Applikationshinweise, technische Designinformationen und Engineeringtools.

Über Mouser Electronics

Mouser Electronics, Teil der Unternehmensfamilie Berkshire Hathaway, ist als vielfach ausgezeichneter, autorisierter Distributor für Halbleiter und elektronische Bauelemente auf die schnelle Einführung der neuesten Produkte führender Hersteller für Designingenieure und Einkäufer spezialisiert. Auf seiner Webseite, mouser.de, bietet der global agierende Distributor mehr als 5 Millionen Produkte von über 750 Herstellern in verschiedenen Sprachen und Währungen an. Mit weltweit 25 Niederlassungen kann Mouser einen hervorragenden Kundenservice bieten. Aus seinem hochmodernen, südlich von Dallas (USA) gelegenen und etwa 70.000 m² großen Lager beliefert Mouser über 600.000 Kunden weltweit. Weitere Informationen finden Sie auf www.mouser.com.

Markenzeichen

Mouser und Mouser Electronics sind eingetragene Marken der Mouser Electronics Inc. Alle anderen erwähnten Produkte, Logos und Firmennamen sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.

