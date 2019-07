Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt



Frankfurt (pta027/15.07.2019/17:46) - 15.07.2019. Die Novetum AG veröffentlicht den testierten Jahresabschluss nebst Lagebericht für das Geschäftsjahr 2018. Die Gesellschaft hat im Jahr 2018 einen Jahresfehlbetrag von 26.793,40 Euro (VJ.: 680,31 Euro) ausgewiesen. Der Bilanzverlust stellt sich auf 73.067,65 Euro ein. Die liquiden Mittel am Ende des Geschäftsjahres 2018 betrugen 0,18 Mio. Euro (VJ.: 0,21 Mio. Euro). Die Gesellschaft konnte im abgelaufenen Geschäftsjahr Umsätze in Höhe von 2.500 EUR (Vj.: 19 TEUR) erzielen.



Der Vorstand



Ende der Mitteilung



(Ende)



Aussender: Novetum AG Adresse: Hausener Weg 29, 60489 Frankfurt Land: Deutschland Ansprechpartner: Sascha Magsamen Tel.: +49 69 78808806 E-Mail: ir@novetum.de Website: www.novetum.de



ISIN(s): DE000A13SUY8 (Aktie) Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf



Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1563205560187



© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv: http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300. (END) Dow Jones NewswiresJuly 15, 2019 11:46 ET (15:46 GMT)