Der Immobilienkonzern Aroundtown will sich 500 Millionen Euro durch die Ausgabe neuer Aktien besorgen. Die Papiere würden institutionellen Investoren durch ein direkt angeboten, teilte das Unternehmen am Montagabend in Luxemburg mit. Mit dem Geld soll das Wachstum des MDax -Unternehmens finanziert werden.

Der Aktienkurs reagierte auf der Handelsplattform Tradegate kaum. Aroundtown wird an der Börse mit knapp 9 Milliarden Euro bewertet./fba/he

ISIN LU1673108939

AXC0211 2019-07-15/18:20