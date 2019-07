DAX nimmt Fahrt auf - Wirecard im Aufwind

Zum Wochenstart hat sich der DAX endlich von der guten Laune an der Wall Street anstecken lassen. Auch die schwachen Konjunkturdaten aus China konnten das Ende der über eine Woche andauernden Abwärtsbewegung nicht verhindern.

Das war heute los. Während die Anleger an der Wall Street ein neues Hoch nach dem anderen feiern, hielten sich die Börsianer in Deutschland zuletzt zurück. Enttäuschende Unternehmensnachrichten wirkten dabei als Bremsklotz. Erst heute mit Beginn der neuen Woche scheint dieser sich in Luft aufgelöst zu haben. Bereits am Morgen übersprang der DAX die Marke von 12.400 Punkten. Im Mittagshandel drehte das Börsenbarometer zwar noch einmal in den roten Bereich, erholte sich aber schnell wieder. Besonders die freundliche Wall Street half hier.

Im Blick standen vor allem die Konjunkturdaten aus China, wonach die Wirtschaft im Reich der Mitte im zweiten Quartal nur 6,2 Prozent gewachsen ist. Im ersten Halbjahr betrug das Wachstum 6,3 Prozent. Im Gesamtjahr soll die chinesische Wirtschaft um 6,0 bis 6,5 Prozent wachsen, so das chinesische Statistikamt.

