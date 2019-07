IRW-PRESS: Endeavour Silver Corp.: Endeavour Silver erwirbt die Explorations- und Förderrechte für zwei Konzessionsgebiete unmittelbar neben der Mine Guanacevi im Bundesstaat Durango, Mexiko

Vancouver, Kanada - 15. Juli 2019 - Endeavour Silver Corp. (NYSE: EXK; TSX: EDR - http://www.commodity-tv.net/c/search_adv/?v=299054) gibt bekannt, dass das Unternehmen die Explorations- und Förderrechte für zwei Konzessionsgebiete erworben hat, die an die Mine Guanacevi im mexikanischen Bundesstaat Durango grenzen. Beide Konzessionsgebiete erstrecken sich über potenzielle Ausläufer der Erzkörper von Endeavour (den Lageplan mit den Konzessionsgebieten und einen Längsschnitt durch das Gelände finden Sie hier).

Das Konzessionsgebiet El Porvenir (15 Hektar) grenzt unmittelbar an den Bergbaubetrieb Porvenir Norte und erstreckt sich über die im Einfallwinkel aufwärts verlaufende Erweiterung des Erzkörpers Porvenir Norte. Endeavour verfügte zwischen 2006 und 2008 über eine ähnliche Explorations- und Förderberechtigung in diesem Konzessionsgebiet; in diesem Zeitraum führte das Unternehmen Explorationsbohrungen und Abbauarbeiten in kleinerem Maßstab durch. Die im Vorfeld geschätzten Reserven und Ressourcen stehen für die Erschließung und Produktion zur Verfügung, allerdings zu höheren Silberpreisen.

Das Konzessionsgebiet El Curso (40 Hektar) grenzt unmittelbar an den mittlerweile stillgelegten Bergbaubetrieb Porvenir Cuatro und erstreckt sich über eine mögliche Erweiterung des Erzkörpers Porvenir Cuatro in nordwestlicher Richtung. Porvenir Cuatro war früher die Mine mit dem höchsten Mineralisierungsgehalt, die Endeavour in der Region besaß. Die Abbauaktivitäten bei Porvenir Cuatro endeten im Jahr 2018 an der Grundstücksgrenze zum Konzessionsgebiet El Curso. Die derzeitige Zugangsrampe von Porvenir Cuatro nach Milache erstreckt sich quer über das gesamte Konzessionsgebiet El Curso; Endeavour verfügt somit über einen bestehenden unterirdischen Zugang und die nötige Infrastruktur, um Explorations-, Erschließungs- und Förderaktivitäten bei El Curso zu absolvieren.

Bradford Cooke, CEO von Endeavour, meint dazu: Nach langjährigen Diskussionen können wir nun mit Freude über die Unterzeichnung dieser Explorations- und Fördervereinbarung berichten. Wir erhalten damit Zugang zu zwei wichtigen Konzessionsgebieten unmittelbar neben zwei unserer stillgelegten Bergbaubetriebe bei Guanacevi, wo wir nach Ausläufern der Erzkörper Porvenir Norte und Porvenir Cuatro suchen bzw. in diesen Erschließungs- und Förderaktivitäten durchführen können. Sofern die Erkundungsarbeiten erfolgreich verlaufen, bietet sich hier für uns nicht nur die Gelegenheit, die Lebensdauer der Mine Guanacevi zu verlängern, sondern in diesem Jahr auch mit der Erschließung und der Erstproduktion im Konzessionsgebiet El Curso zu beginnen.

Refinadora Plata Guanacevi SA de CV (RPG), ein Tochterunternehmen von Endeavour, hat für zehn Jahre die Explorations- und Förderrechte für die Konzessionsgebiete El Porvenir und El Curso von der Firma Ocampo Mining SA de CV (OM), einer Tochtergesellschaft des mexikanischen Bergbaukonzerns Grupo Frisco, erworben. RPG hat sich bereit erklärt, unter verschiedenen Rahmenbedingungen bestimmte Mindestproduktionsziele in den Konzessionsgebieten zu erreichen und OM einen Fixbetrag für die Produktion von einer Tonne Erz sowie eine variable NSR-Gebühr basierend auf dem Spotpreis für Silber zu bezahlen.

Über Endeavour - Endeavour Silver Corp. ist ein mittelständisches Edelmetall-Bergbauunternehmen welches vier hochgradige, unterirdische Silber-Gold-Minen in Mexiko besitzt und betreibt. Endeavour treibt derzeit das Minenprojekt Terronera zu einer Entwicklungsentscheidung voran, und führt Explorationen in seinem Portfolio von Explorations- und Erschließungsprojekten in Mexiko und Chile durch, um seinem Ziel, ein führender Silberproduzent zu werden, einen Schritt näher zu kommen. Unsere Philosophie der sozialen Integrität von Unternehmen schafft einen Mehrwert für alle Beteiligten.

Quelle: Endeavour Silver Corp.

Kontaktdaten

Galina Meleger, Director, Investor Relations

Tel: (877) 685-9775 (gebührenfrei)

Tel: (604) 640-4804

Fax: (604) 685-9744

E-Mail: gmeleger@edrsilver.com

Webseite: www.edrsilver.com

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Folgen Sie Endeavour Silver auf Facebook, Twitter, Instagram und LinkedIn

Hinweise bezüglich zukunftsgerichteter Aussagen

Diese Pressemeldung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act der Vereinigten Staaten aus dem Jahr 1995 sowie zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der einschlägigen kanadischen Wertpapiergesetze. In den hier angeführten zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen sind unter anderem auch Aussagen über Endeavours erwartete Leistung im Jahr 2019, einschließlich der möglichen Erweiterungen der Erzkörper Porvenir Norte und Porvenir Cuatro, der zuvor geschätzten Reserven und Ressourcen und des Minenlebens bei Guanacevi. Das Unternehmen hat nicht die Absicht und ist nicht verpflichtet, solche zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen zu aktualisieren, es sei denn, dies wird in den geltenden Gesetzen vorgeschrieben.

Zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheiten sowie anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitäten, Leistungen oder Erfolge von Endeavour und seinen Betriebsstätten wesentlich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden. Zu diesen Faktoren zählen unter anderem: die Verfügbarkeit von Finanzierungen, Änderungen auf nationaler und regionaler Regierungsebene, Gesetzgebung, Steuern, Regulierungsmaßnahmen, politische und wirtschaftliche Entwicklungen in Kanada und Mexiko, finanzielle Risiken in Zusammenhang mit den Edelmetallpreisen, betriebliche oder technische Schwierigkeiten bei der Mineralexploration, -erschließung und -förderung, Risiken und Gefahren bei der Mineralexploration, -erschließung und -förderung, der spekulative Charakter der Mineralexploration und -erschließung, Risiken beim Erhalt der nötigen Lizenzen und Genehmigungen, Probleme mit den Besitzrechten sowie Faktoren, die im Abschnitt Risikofaktoren des aktuellen Formulars zur Jahresberichterstattung (40F) bei der SEC und bei den kanadischen Regulierungsbehörden beschrieben sind.

Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf Annahmen, die das Management für angemessen hält. Dazu zählen unter anderem die erfolgreiche Exploration und die Erschließung der Konzessionsgebiete El Porvenir und El Curso, keine wesentlichen Änderungen bei den Rohstoffpreisen sowie andere Annahmen und Faktoren, die hier beschrieben werden. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren aufzuzeigen, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen in den zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen unterscheiden, kann es auch andere Faktoren geben, die zu wesentlich anderen Ergebnissen führen können als erwartet, beschrieben, geschätzt oder beabsichtigt. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen als wahrheitsgemäß herausstellen. Tatsächliche Ergebnisse und zukünftige Ereignisse können unter Umständen wesentlich von solchen Aussagen oder Informationen abweichen. Den Lesern wird empfohlen, sich nicht vorbehaltslos auf zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen zu verlassen.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=48307

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=48307&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA29258 Y1034

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.

ISIN CA29258Y1034

AXC0217 2019-07-15/18:44