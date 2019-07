Der Markt-Überblick am Abend, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

FEIERTAGSHINWEIS

MONTAG: In Japan waren die Börsen wegen Tags des Meeres geschlossen.

AKTIENMÄRKTE (18.15 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD EuroStoxx50 3.502,22 +0,13% +16,69% Stoxx50 3.184,55 +0,10% +15,38% DAX 12.387,34 +0,52% +17,32% FTSE 7.531,72 +0,34% +11,56% CAC 5.578,21 +0,10% +17,92% DJIA 27.297,26 -0,13% +17,02% S&P-500 3.009,83 -0,13% +20,06% Nasdaq-Comp. 8.241,34 -0,03% +24,20% Nasdaq-100 7.947,48 +0,05% +25,55% Nikkei-225 0,00 0% +8,35% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 172,35 +63

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 59,80 60,21 -0,7% -0,41 +25,6% Brent/ICE 66,48 66,72 -0,4% -0,24 +20,4% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.411,75 1.415,70 -0,3% -3,95 +10,1% Silber (Spot) 15,33 15,23 +0,7% +0,10 -1,1% Platin (Spot) 845,50 829,50 +1,9% +16,00 +6,2% Kupfer-Future 2,71 2,69 +0,8% +0,02 +2,7%

Die Ölpreise drehen ins Minus. Beobachter verweisen auf die leicht nachgebenden US-Aktienmärkte. Stützend wirken Produktionsunterbrechungen im Golf von Mexiko wegen Hurrikan Barry. Daneben spekulieren Marktteilnehmer nach den schwächeren chinesischen Wachstumsdaten auf Konjunkturstimuli der chinesischen Notenbank, die auch die Ölnachfrage ankurbeln könnten.

FINANZMARKT USA

Die US-Börsen legen zu Wochenbeginn eine Pause ein. Zwar haben die großen Aktienindizes gleich nach der Startglocke neue Rekordmarken erreicht, doch lagen diese nur geringfügig über den vorigen vom Freitag. Die Gewinne bröckelten gleich wieder ab. Auch wegen der anlaufenden Berichtssaison herrscht Vorsicht. Konjunkturseitig wurde der Empire State Manufacturing Index veröffentlicht, der aber nicht in allen Punkten überzeugte. Bankenaktien tendieren überwiegend leichter trotz überzeugender Zahlen der Citigroup. Die Branche muss sich auf niedrigere Zinsen einstellen, da die Fed ihre Geldpolitik demnächst wieder lockern wird. Das wird sich auf die Gewinne durchschlagen, die sich mit Krediten und Vermögenswerten erwirtschaften lassen. Die Aktie der Citigroup legt lediglich um 0,3 Prozent zu. Goldman geben um 1,2 Prozent nach und JP Morgan um 0,7 Prozent. Bank of America ermäßigen sich um 0,8 Prozent und Wells Fargo um 0,9 Prozent. Symantec brechen um 14 Prozent ein. Laut CNBC ist der Kauf von Symantec durch Broadcom (+0,7 Prozent) geplatzt. Boeing fallen um 1,3 Prozent. Das Flugverbot für die Boeing 737 MAX könnte sich deutlich länger hinziehen als geplant. Gilead Science steigen um 2,2 Prozent. Der Pharmakonzern beteiligt sich an der belgischen Galapagos. Uranium Energy Corp verbessern sich um 4,7 Prozent. Sie profitieren davon, dass die USA auf die Einführung von Uranzöllen verzichtet haben.

Das schwächere chinesische Wirtschaftswachstum verschafft dem US-Anleihemarkt etwas Zulauf. Die Zehnjahresrendite sinkt um 3,1 Basispunkte auf 2,10 Prozent.

FINANZMÄRKTE EUROPA

Autowerte gewannen im Schnitt 0,7 Prozent. Die jüngsten Gewinnwarnungen aus der Branche seien eingepreist, hieß es dazu. Überdies hätten schwache chinesische Wachstumsdaten Erwartungen gestützt, dass China seiner Wirtschaft mit neuen Stimuli unter die Arme greife. Entsprechende Spekulationen stützten auch andere Konjunkturzykliker sie Rohstoff- und Chemiewerte, die im Schnitt ebenfalls 0,7 Prozent stiegen. Auf der Verliererseite fanden sich Telekom-Aktien mit Abgaben von durchschnittlich 0,7 Prozent. Deutsche Telekom sanken um 1,2 Prozent, nachdem Berenberg die Verkaufsempfehlung bekräftigt und das Kursziel gesenkt hatte. Airbus stiegen dagegen um 1,2 Prozent auf ein Rekordhoch. JP Morgan habe das Kursziel für Airbus erhöht, berichteten Händler. Der gescheiterte Börsengang des Asiengeschäfts drückte AB Inbev um 0,6 Prozent. Sports Direct verloren nach einer Gewinnwarnung 9,6 Prozent. Dagegen gewannen Carl Zeiss Meditec nach einem positiven Ausblick 10,2 Prozent. Galapagos sprangen um fast 19 Prozent nach oben. Der US-Pharmakonzern Gilead steigt bei Galapagos ein.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8:03 Uhr Fr, 17:15 Uhr % YTD EUR/USD 1,1260 -0,09% 1,1273 1,1254 -1,8% EUR/JPY 121,49 -0,09% 121,75 121,56 -3,4% EUR/CHF 1,1086 -0,12% 1,1094 1,1073 -1,5% EUR/GBP 0,8992 +0,29% 0,8966 0,8962 -0,1% USD/JPY 107,89 -0,00% 108,01 108,02 -1,6% GBP/USD 1,2522 -0,39% 1,2572 1,2555 -1,9% Bitcoin BTC/USD 10.526,25 -1,50% 10.171,75 11.547,85 +183,0%

Am Devisenmarkt dauert die Schwäche des Dollar mit der Aussicht auf eine bevorstehende Fed-Zinssenkung an. Daneben gebe es Spekulationen, dass das US-Finanzministerium am Devisenmarkt intervenieren könnte, sagt Michael McCarthy, Chef-Marktstratege bei CMC Markets. Der Euro tendiert mit rund 1,1260 Dollar wenig verändert.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

-Die Aktienmärkte in Ostasien und Australien haben sich zu Wochenbeginn uneinheitlich gezeigt. Die Börsen erholten sich aber insgesamt von Abgaben zu Handelsbeginn, nachdem Peking das schwächste BIP-Wachstum in einem Quartal seit mehr als 27 Jahren verzeichnet hatte. Keine Auswirkungen auf den Handel in Hongkong hatten die erneut gewaltsamen Zusammenstöße zwischen Polizisten und Demonstranten vom Wochenende. An der Börse in Sydney ging es mit der Aktie des Finanzkonzerns AMP um knapp 16 Prozent abwärts, nachdem das Unternehmen die Zwischendividende an die Aktionäre in Frage gestellt hatte. Derweil plant der auf einer schwarzen Liste der USA stehende chinesische Technologiekonzern Huawei laut informierten Personen, hunderte Stellen in den Bereichen Forschung & Entwicklung bei der US-Tochter Futurewei Technologies zu streichen. Die von der US-Regierung auferlegten Lieferrestriktionen hatten die Handelsgespräche beider Länder zuvor erheblich belastet. Zuletzt hatte US-Präsident Donald Trump jedoch US-Unternehmen wieder erlaubt, Huawei zu beliefern, sofern die Produkte nicht die nationale Sicherheit der USA gefährdeten. Unter den Einzelwerten stiegen Taiwan Paiho um rund 7 Prozent, nachdem die Analysten von Daiwa die Aktie des Schuhmateriallieferanten auf "Outperform" von "Hold" Hochgestuft hatten.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 13.30 UHR

Bayer-Kontrastmittel Gadavist in USA für Herzkranke zugelassen

Das Kontrastmittel Gadavist von Bayer darf künftig in den USA auch zur Untersuchung von Verstopfungen der Herzkranzgefäße mittels Magnetresonanztomographie (MRT) eingesetzt werden. Die US-Gesundheitsbehörde FDA gab das seit mehr als 20 Jahren für verschiedene MRT-Untersuchungen zugelassene Mittel auch für Patienten mit Koronarer Herzkrankheit frei, wie Bayer mitteilte. Die Wirksamkeit wurde mit einer klinischen Studie nachgewiesen.

Siemens baut mit Hilfe von Sachsen Innovationscampus in Görlitz

Siemens will an seinem Dampfturbinen-Standort Görlitz einen Innovationscampus errichten. Ziel sei es, in der von einem Strukturwandel geprägten Region im Osten von Sachsen Technologieunternehmen und Start-ups anzusiedeln, die in den Bereichen Digitalisierung, Automatisierung, Energietechnik und innovativen Werkstoff- und Fertigungstechnologien tätig sind. Eine entsprechende Absichtserklärung unterzeichneten Siemens, der Freistaat Sachsen und die Fraunhofer-Gesellschaft.

Bijou Brigitte wächst und bestätigt Prognose

Die Modekette Bijou Brigitte ist nach dem ersten Halbjahr auf Kurs. Wie die Bijou Brigitte modische Accessoires AG mitteilte, steigerte sie ihren Umsatz in den ersten sechs Monaten nach vorläufigen Zahlen um 2,5 Prozent auf 149,2 Millionen Euro. Die Prognose für das Gesamtjahr bestätigte das Unternehmen aus Hamburg.

Boehringer Ingelheim kauft Biotechfirma Amal Therapeutics

Boehringer Ingelheim verstärkt sich mit der Übernahme der Schweizer Biotechfirma Amal Therapeutics SA bei der Behandlung von schwer behandelbare Magen-Darm- und Lungenkrebsarten. Dafür legt Boehringer Ingelheim bis zu 325 Millionen Euro auf den Tisch, wie der Konzern aus Ingelheim am Rhein mitteilte.

Drägerwerk bleibt trotz Quartalsverlust optimistisch für Gesamtjahr

Der Medizintechnikkonzern Drägerwerk hat im zweiten Quartal wegen einer schwächeren Marge und höherer Kosten operativ rote Zahlen geschrieben. Die Jahresprognose bekräftigte der TecDAX-Konzern jedoch und ist für das Umsatzwachstum noch optimistischer als bisher. In den drei Monaten per Ende Juni verbuchte die Drägerwerk AG & Co KGaA einen EBIT-Verlust von 2 Millionen Euro, nach einem Gewinn von 3,2 Millionen im Vorjahreszeitraum.

Epigenomics: China erkennt Septin9-Patent nur teilweise an

Die Epigenomics AG hat einen Rückschlag in China erlitten. Wie das Biotech-Unternehmen mitteilte, hat das chinesische Patentamt das Septin9-Patent von Epigenomics in China als nur teilweise gültig erachtet. Die Entscheidung habe keinen Einfluss auf die Umsatzprognose für das laufende Jahr, da 2019 keine Lizenzumsätze aus China berücksichtigt seien. Auch gebe es keine Auswirkungen auf die Septin9-Patente in anderen Ländern.

