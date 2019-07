Die regelmäßigen Leserinnen und Leser meiner Artikel wissen, dass ich ein großer Fan des Neuen Marktes war und eigentlich bis heute bin. Leider, das gehört allerdings auch zur Wahrheit, gab es am Neuen Markt in der Tat viel Lug und Trug. Andererseits war es jedoch auch ein Segment für junge Startups und die dort gelisteten Aktien per se Hoch-Risiko-Investments. Viele Überlebende des Neuen Marktes gehörten jedoch in den vergangenen Jahren zu den absoluten Stars an der Börse. Eines dieser überlebenden Unternehmen, nämlich Nexus (WKN: 522090), möchte ich Ihnen nun gerne näher vorstellen!

Nexus aus Donaueschingen gehört zu den europaweit führenden Softwareanbietern im Gesundheitswesen. Die Softwarelösungen des Unternehmens unterstützen die Kunden insbesondere bei der Beschaffung von Informationen sowie der medizinischen Dokumentation. Angeboten werden dabei Softwarelösungen für alle Anforderungen von Gesundheitseinrichtungen, von medizinischen Fachlösungen mit Abrechnungsmodalitäten über das Organisations- und Qualitätsmanagement bis hin zum Patientenmanagement.

Gratis: Aktien-Tipp mit +500% Kurspotenzial Verpasse nie wieder +1.190%, +253% oder +128% Gewinn:Abonniere jetzt kostenlos den SD Insider! Du kannst Dich jederzeit aus dem Newsletter austragen - Deine Daten werden nicht weitergegeben.Weitere Hinweise zum Datenschutz.

Dass die Gesellschaft sich jedoch grundsätzlich auf dem richtigen Weg befindet, zeigen dabei die Geschäftszahlen der vergangenen Jahre. Erzielte Nexus noch im Geschäftsjahr 2014 einen Jahresumsatz von nur gut 80 Mio. Euro, waren es zuletzt 2018 schon 136,5 Mio. Euro. Dies entspricht einem durchschnittlichen jährlichen Umsatzwachstum von ca. +14,25% und kann sich sehen lassen. Noch besser entwickelte sich jedoch das operative Ergebnis (EBIT), ...

Den vollständigen Artikel lesen ...