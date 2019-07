CIO Ilfryn Carstairs teilt sich die Führungsspitze mit Mitbegründer und CEO George Hicks

Wie Värde Partners, ein weltweit führender Anbieter von alternativen Investmentanlagen, heute bekannt gab, wird Ilfryn Carstairs mit Wirkung zum 1. Januar 2020 den Mitbegründer und Chief Executive Officer George Hicks als Co-CEO unterstützen. Värde Partners wurde vor 25 Jahren gegründet, und George plant, im Jahr 2022 die Funktion des Vorstandsvorsitzenden zu übernehmen. Ilfryn wird weiterhin als Global CIO für das Unternehmen tätig sein.

"Dieser Wandel ist ein Prozess, der das Unternehmen als Ganzes betrifft. Die Funktionen, die Ilfryn und ich innehaben, sind nur ein Teil des Prozesses, in dessen Verlauf eine neue Generation von Führungskräften die Gründer ablöst", so George. "Ilfryn hat vor 12 Jahren seine Tätigkeit für Värde aufgenommen und sich seither sowohl als Investor als auch als Führungspersönlichkeit in beeindruckender Weise weiterentwickelt. Dank seiner Kompetenzen in beiden Bereichen kann Värde seinen Investoren weiterhin hochwertige Anlageprodukte bieten und seine starke Unternehmenskultur weit in die Zukunft hinein beibehalten."

Als Partner und Co-Chief Investment Officer leitet Ilfryn die globale Anlagenstrategie für Värde. Er lenkt als Co-Vorsitzender den Investitionsausschuss des Unternehmens. Ilfryn trat 2006 in das Unternehmen in London ein und spielte eine entscheidende Rolle beim Aufbau des Teams sowie des Geschäfts von Värde in Europa und Asien. Seit 2017 ist er in Singapur ansässig. In Singapur leitete Ilfryn als Co-Head of Corporate and Traded Credit die globalen Investitionstätigkeiten von Värde, bevor er 2017 zum Co-Chief Investment Officer befördert wurde.

Ilfryn, gebürtiger Australier, erwarb seinen BC-Abschluss mit Auszeichnung an der University of Queensland, Australien, und den MBA-Abschluss an der INSEAD, Frankreich.

George gründete Värde im Jahr 1993 zusammen mit Marcia Page, derzeitige Vorstandsvorsitzende, und Greg McMillan (seit 2008 im Ruhestand) in der frühen Entstehungsphase der Branche für alternative Investitionen. Seither hat das Unternehmen über 60 Milliarden US-Dollar investiert und sich zu einem erfolgreichen Unternehmen mit verschiedensten Investmentstrategien überall auf der Welt entwickelt.

Über Värde Partners

Värde Partners ist ein global agierender Investmentmanager für alternative Anlageprodukte mit einem verwalteten Vermögen von 14 Mrd. US-Dollar und einem wertebasierten Ansatz, der eine Vielzahl von Regionen, Segmenten und Vermögensarten, einschließlich Unternehmensanleihen, Immobilien, Hypotheken, Finanzdienstleistungen, Sachwerte und Infrastruktur abdeckt. Värde unterstützt und verwaltet eine Reihe von privaten Investmentfonds mit einer globalen Investorenbasis, die Stiftungen, Pensionspläne, Versicherungsgesellschaften und andere institutionelle Investoren umfasst. Mittlerweile in seinem dritten Jahrzehnt, beschäftigt Värde derzeit weltweit mehr als 300 Mitarbeiter mit regionalen Niederlassungen in Minneapolis, London und Singapur. www.varde.com

