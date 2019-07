STATS und Perform schließen sich zusammen, um modernste Plattform für Medien und Technik, Wetten und Teamleistung anzubieten

Heute haben STATS und Perform die aufsichtsrechtlichen und abschlussrelevanten Anforderungen erfüllt, um mit ihrem offiziellen Zusammenschluss das führende Sportunternehmen im Bereich künstliche Intelligenz (KI) und Daten zu gründen. Dieses wird unter dem neuen Namen Stats Perform geführt (www.statsperform.com). Stats Perform wird die modernste Forschung und Entwicklung im Bereich Sport-KI nutzen und so umfassendere, solidere Daten und Einblicke liefern, die für ein wachsendes Portfolio globaler Partner von grundlegender Bedeutung sind.

Stats Perform liefert die eingehendsten Kenntnisse im Bereich Daten, Sportwissenschaft, Nachrichten und Videoinhalte sowie konkurrenzlose KI-gestützte Lösungen für Sportmedien und -sender, Technologieunternehmen, globale Marken, Wettbüros, Teams und Ligen sowie Fantasy-Sportanbieter. Stats Perform ermöglicht Storytelling durch natürliche Spracherzeugung für Sportsender und Technologieunternehmen, schaltet grenzenlose Spieler-Props und präzise Prognosen für Sportwetten frei und generiert Vorhersagen zur Verbesserung von Teamleistung und Spielerevaluierung. Mit mehr als 20 angemeldeten oder erteilten KI-Patenten ist Stats Perform der führende Innovator im Bereich Sport.

"Stats Perform wird in diesem Jahr Milliarden von Sportfans erreichen und ich gehe davon aus, dass diese Zahl noch steigen wird, wenn wir neue, innovative Technologien auf den Markt bringen und unsere weltweite Präsenz erweitern", sagte Carl Mergele, Geschäftsführer von Stats Perform. "Um wirklich eine Revolution im Bereich Sport auf den Weg bringen zu können, haben wir mit beispielloser KI-Technologie das Potenzial einer enormen Menge von Sportdaten erschlossen. Mit diesen beispiellosen Sportdaten und -technologien entstehen grenzenlose Möglichkeiten für unsere globalen Partner bei Fankontakt, Wetten und Teamleistung."

Zu der umfangreichen Kundenliste von Stats Perform gehören vier der fünf beliebtesten globalen Sportsendegesellschaften, sieben der führenden zehn globalen Technologieunternehmen, alle zehn führenden Sportwettbüros und sieben der zehn führenden Fußball-Franchisen. Das Unternehmen sammelt mehr als 30 Millionen einzigartige Datenpunkte, vertreibt diese an mehr als 1.800 Kunden und erreicht damit jedes Jahr über drei Milliarden Fans. Stats Perform beschäftigt mehr als 1.600 Vollzeitmitarbeiter in 25 Ländern und besitzt das größte KI-Team mit Schwerpunkt Sport. Das Team besteht aus mehr als 40 Forschern im Bereich künstliche Intelligenz, die in Zusammenarbeit mit über 100 Ingenieuren KI-Lösungen erstellen. Diese Innovationen werden die Grundlage für die zukünftige Strategie der neuen Firma bilden, sodass Rechteinhaber, Ligen, Medien und Gamingpartner ein Maximum an Wert bekommen und für die Fans die reichsten Erfahrungen entwickeln können.

"Mit KI können wir versteckte Muster im Sport entdecken. So können wir die Komplexitäten eines Spiels besser verstehen und diese Muster auf die Zukunft beziehen, um Prognosen zu Ergebnissen abzugeben", so Mergele. "Dank des Zusammenschlusses zu Stats Perform werden wir neue Erkenntnisse und Kontexte besser extrahieren können."

Stats Perform ist zum marktführenden Unternehmen für Sporttechnologie in den Bereichen Medien und Technologie, Wetten und Teamleistung aufgestiegen. Dazu nutzt das Unternehmen die umfangreichsten Sportdaten mit konkurrenzloser künstlicher Intelligenz auf völlig neue Art. Das Unternehmen greift das dynamische Wesen des Sports auf und setzt dies direkt um ob für digitale Medien und Sender mit differenziertem Storytelling, Technologieunternehmen mit zuverlässigen und schnellen Daten für ihre eigenen Innovationen, Wettbüros mit spielinternen Wetten oder Teams mit einmaliger KI-Analyse-Software. Weitere Informationen finden Sie unter StatsPerform.com.

