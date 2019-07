Die Erleichterung war mit den Händen zu greifen: Das chinesische BIP fiel im 2. Quartal mit 6,2 % so niedrig aus wie in den letzten 27 Jahren nicht mehr. Und US-Präsident Trump twitterte dies sogleich als Erfolg seiner harten Zölle in die Welt. Jedoch stieg in Juni die Industrieproduktion Chinas schneller als erwartet. So schnell ist der chinesische Drachen also nicht kleinzukriegen, zumal das schwächere BIP-Wachstum die Wahrscheinlichkeit für staatliche Maßnahmen erhöht. Gleichwohl liegt der Handelsstreit zwischen den USA und China wie Mehltau über den Marktprognosen, auch jenen von Kupfer. Der Grund ist einfach: China ist der weltgrößte Verbraucher von Kupfer. Und im Juni 2019 betrugen die Importe von Rohkupfer 326.000 Tonnen, 9,7 % weniger als im Vormonat. Im 1. Halbjahr 2019 sanken sie im Vergleich zum Vorjahr um 12,5 % auf 2,27 Millionen Tonnen.

