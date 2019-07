Die CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer hat die Rücktrittsankündigung der Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen als "klares Signal an Europa" gewürdigt. "Kandidatur ohne Netz und doppelten Boden", teilte Kramp-Karrenbauer am Montagabend auf Twitter mit. "Eine solche Kandidatin macht deutlich, dass es ihr um Europa geht. Eine solche Kandidatin hat Unterstützung im Parlament verdient."

Von der Leyen hatte einen Tag vor der Entscheidung über ihre Zukunft an der Spitze der EU-Kommission ihren Rücktritt als Verteidigungsministerin angekündigt. Am Mittwoch werde sie ihr Amt zur Verfügung stellen, erklärte die CDU-Politikerin in einem Schreiben an die Angehörigen der Bundeswehr. Ob von der Leyen am Dienstag im EU-Parlament in Straßburg gewählt wird, ist aber nicht sicher./sku/DP/he

