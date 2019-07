Erweiterung stärkt das branchenführende AM-Qualitätssystem von Sintavia

Sintavia, LLC, der führende, unabhängige, generative Hersteller für die Luft- und Raumfahrt und Verteidigungsbranche, gab heute die Übernahme von QC Laboratories, Inc. ("QC Labs") bekannt. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Hollywood, Florida, hat sich auf Dienstleistungen für die zerstörungsfreie Prüfung ("NDT" für non-destructive testing) spezialisiert. Die Übernahme fördert in großem Umfang die NDT-Kapazitäten von Sintavia für kommerzielle Luft- und Raumfahrtanwendungen, insbesondere hinsichtlich Konformitätstests der Oberflächenausführung. QC Labs wird nach dem Abschluss der Übernahme voraussichtlich als eigenständiger Geschäftsbereich von Sintavia arbeiten. Zusätzliche Bedingungen der Transaktion wurden nicht veröffentlicht.

Sintavia's 55,000 square foot advanced manufacturing facility, located in Hollywood, Florida, specializing in metal additive manufacturing. (Photo: Business Wire)

"Wir haben bereits einige Jahre mit QC Labs gearbeitet, um Inspektionsmetriken für die Oberflächenausführung zu entwickeln, die für die additive Fertigungsindustrie relevant sind", so Doug Hedges, Präsident und Technologieleiter von Sintavia. "Die heutige Bekanntgabe ist eine natürliche Erweiterung genau dieses Prozesses und wir freuen uns über eine Vertiefung der Beziehung mit QC Labs durch die fortgesetzte Entwicklung akzeptabler NDT-Metriken für die Produktion von AM-Komponenten."

"Seit mehr als 50 Jahren vertrauen kritische Branchen wie Luft- und Raumfahrt und Verteidigung auf QC Labs, um hochwertige NDT-Dienstleistungen zu liefern", so John Ahow, Geschäftsführer von QC Labs. "Es ist hochinteressant, diese Dienstleistungen durch Sintavia auf das sich entwickelnde Gebiet der additiven Fertigung anzuwenden."

Nach seiner Gründung 1965 wurde QC Labs zu einem führenden Dienstleistungsunternehmen für NDT-Tests in der Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungsindustrie. Mit drei Niederlassungen in Hollywood, Florida, Orlando, Florida und Cincinnati, Ohio (alle in den USA) hat sich das Unternehmen auf Inspektionsvorgänge mit Strahlen (Röntgen und Gamma), fluoreszierend-eindringenden Methoden, Ultraschall, Magnetpartikeln und Wirbelstrom spezialisiert. Es verfügt ebenfalls über Zulassungen für diese Prozesse, unter anderem von Honeywell Aerospace, Lockheed Martin, General Electric, Collins Aerospace, Pratt Whitney, Cessna, Eaton, Aerojet Rocketdyne und Rolls-Royce. Das Unternehmen ist Nadcap- und AS9110-zertifiziert.

Das Unternehmen ist Weltmarktführer bei der unabhängigen additiven Metallverarbeitung für die Branchen Luft- und Raumfahrt und Verteidigung. Mit Hochgeschwindigkeitsdruckern und einer Präzisions-Nachbearbeitungsausrüstung, ergänzt durch eine komplette mechanische Testausstattung und ein vollständiges metallurgisches und Pulverlabor ist Sintavia in der Lage, Parameter zu optimieren, Serien zu fertigen und Qualitätsteile für wichtige Industrien zu prüfen. Sintavia ist den höchsten Qualitätsstandards der Branche verpflichtet, verfügt über die Akkreditierungen Nadcap, AS9100, ISO17025, ANAB und ist in OASIS registriert sowie ITAR-konform. Weitere Informationen finden Sie unter http://www.sintavia.com

