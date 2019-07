- Bridge LT ist ein Premium-Sponsor der prestigeträchtigen DevLearn 2019 Konferenz & Expo in Las Vegas.



- Bridge LT zeigt neue Digitalisierungsansätze, die der Lern- und Entwicklungsindustrie die Zukunft sichern sollen.



London (ots/PRNewswire) - Im Rahmen der Feierlichkeiten zum 15-jährigen Jubiläum ist Bridge Learning Technologies Ltd stolz darauf, bekannt zu geben, dass sie auf der Konferenz und Expo in Las Vegas zwischen dem 23. und 25. Oktober 2019, am Stand 421 ausstellen werden.



Mit einer nachgewiesenen Erfolgsbilanz der Digitalisierung in einer Vielzahl von Geschäftsbereichen konnte Bridge LT zahlreiche Unternehmen bei der Transformation ihrer Lernprogramme und Kundenerfahrungen unterstützen.



"Mit dem technologischen Fortschritt gibt es einen notwendigen Platz für Innovationen in der Lernumgebung, die die Erfahrung transformieren und neue Lernmethoden inspirieren", sagt Vlad Shishkaryov, Bridge LT CEO. "Wir sind begeistert, Teil von DevLearn 2019 zu sein. Es ist die perfekte Gelegenheit, die Digitalisierungsstrategien zu präsentieren, die wir entworfen, entwickelt und umgesetzt haben."



Mit den fortschrittlichen Technologien von Bridge LT und den effektiv implementierten KI- und BI-basierten Lösungen in den Bereichen Training, Channel und Customer Experience ist Bridge LT führend im Bereich Professional Services.



Bridge LT ist eine Boutique-Digitalisierungs-Consultancy, die sich auf Leistungssteigerungen durch technologische Lösungen und IT Managed Service Outsourcing spezialisiert hat.



Bridge LT arbeitet mit führenden asiatisch-pazifischen, europäischen und nordamerikanischen Unternehmen zusammen, die Softwareprodukte und -lösungen für ihre Geschäftsbereiche entwickeln, indem sie erstklassige Entwicklungs- und Ingenieurteams zusammenstellen und leiten.



Für Presseanfragen kontaktieren Sie uns unter:



UK: +44 (0) 3330-119-683 USA: +1-206-407-3774 E-Mail: press@bridgeLT.com Web: www.bridgeLT.com



