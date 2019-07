Die Notierungen an den führenden Börsen folgen auf die jüngsten 8,1 Millionen Dollar, die das in Amsterdam ansässige Dusk Network aufgenommen hat



Amsterdam (ots/PRNewswire) - Dusk Network (https://dusk.network/), ein kryptographisch transparentes digitales Ledger, hat heute bekannt gegeben, dass sein Kryptowährungs-Token DUSK (ERC-20) auf den Digital Asset Trading Plattformen Bitfinex, Bittrex International und Ethfinex gelistet ist. Mit dieser Ankündigung ist Dusk Network das erste niederländische Blockchain-Projekt mit einem an den iFinex-Börsen gelisteten Token. Der Token steht den Nutzern von Bitfinex, Bittrex International und Ethfinex ab dem 11. Juli 2019 zur Verfügung.



Emanuele Franconi, Gründer und Tech Lead von Dusk Network, sagte: "Die Notierung des DUSK-Tokens an den führenden Börsen Bitfinex, Bittrex International und Ethfinex markiert einen wichtigen Meilenstein für Dusk Network. Seit unserer Gründung Anfang 2018 haben wir uns zum Ziel gesetzt, das Ökosystem der digitalen Assets zu verändern, indem wir die Eintrittsbarrieren senken und die Vertraulichkeit erheblich verbessern und gleichzeitig die Einhaltung der Vorschriften sicherstellen. Mit Blick auf die Zukunft freuen wir uns, auf dieser Dynamik aufzubauen und unseren globalen Ledger in die Öffentlichkeit zu bringen."



Das in Amsterdam ansässige Dusk Network ist ein privatwirtschaftliches Blockchain-Protokoll, das darauf abzielt, die Ausgabe digitaler Wertpapiere zu rationalisieren und die Einhaltung der weltweit ersten programmierbaren und vertraulichen Wertpapiere zu automatisieren. Dusk Network nutzt die Null-Wissens-Nachweis-Technologie und kann von Entwicklern verwendet werden, um verschiedene Verbraucher- und Unternehmensanwendungen zu erstellen, die starke Datenschutz-, Auditierbarkeits- und Compliance-Funktionen erfordern. Unternehmen und Projekte werden das Open-Source-Netzwerk nutzen, um dezentrale Anwendungen unter Einhaltung strenger Compliance-Anforderungen zu erstellen.



Im Dezember 2018 nahm Dusk Network durch einen privaten Verkauf insgesamt 8,1 Millionen Dollar auf und war das erste Projekt, das seine Token auf Tokinex, einer Plattform von Ethfinex & Bitfinex, verfügbar machte. Während dieser Kapitalaufnahme sicherte sich Dusk Network die Finanzierung durch Olymp Capital (http://olymp.capital/), den ersten umfassenden europäischen Asset-Management-Fonds, der sich auf Blockchain- und Krypto-Assets konzentriert.



Christophe De Courson, CEO der Luxemburger Olymp Capital S.A., sagte: "Beim Aufbau des Olymp Capital-Portfolios suchen wir nach Projekten, die über starke Führungsteams verfügen, die das Potenzial haben, reale Probleme durch dezentrale Technologie zu lösen und - vor allem - ihre Visionen umzusetzen. Dusk Network hat unsere Erwartungen auf breiter Front übertroffen und wir sind zuversichtlich für zukünftige Ausrichtung. Wir glauben, dass die anhaltende Dynamik es Dusk Network ermöglichen wird, sein Ziel einer Umgestaltung des finanziellen Ökosystem zu erreichen."



