Jim Cramer, Börsenexperte bei CNBC, rechnet mit einer Korrektur bei einigen der Unternehmen, die erst in diesem Jahr an die Börse gegangen sind.? Ausverkäufe sind selektive Einstiegsgelegenheiten? FOMO könnte Aktien wieder antreiben? Chancen für Pinterest und Uber - Vorsicht bei Zoom und Beyond MeatKaufgelegenheiten vorausDer Gastgeber der CNBC-Sendung "Mad Money" rät dazu, auch im Falle eines Ausverkaufs bei den Börsenneulingen des Jahres nicht in Panik zu geraten. Stattdessen ...

