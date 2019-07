Der Bitcoin hat in den vergangenen Monaten wieder ein massives Comeback erlebt. Trotz des Einbruchs vergangene Woche glaubt Krypto-Bulle Anthony Pompliano weiterhin an das Potenzial der weltgrößten digitalen Währung. Bis auf 100.000 US-Dollar könnte der Bitcoin schon bald steigen.Allgemeines Interesse an Krypto-Branche wieder gestiegenDer Bitcoin ist seit einiger Zeit wieder in Rally-Stimmung. Vergangene Woche konnte er sogar wieder über die 13.000 US-Dollar-Marke steigen. Bei ...

Den vollständigen Artikel lesen ...