Während in diesem Sommer "Toy Story 4" von Disney und Pixar in den Kinos überall auf der Welt Besucherrekorde verzeichnet, haben Harbour City, das größte Einkaufszentrum in Hongkong, und Disney ihre Kräfte gebündelt, um den Film bis zum 4. August 2019 Realität werden zu lassen. Vom Film inspiriert hat sich Harbour City in eine Themenwelt gemäß "Toy Story" mit verschiedenen Spielgeräten und Herausforderungen auf dem Ocean Terminal Forecourt neben dem Star Ferry Pier und Ocean Terminal Deck verwandelt. Hier können Filmfans mit Woody und der Gang vor der beeindruckenden Kulisse des Hafens Victoria Harbour und dem prachtvollen Sonnenuntergang herrlich spielen!

Unter den weiteren Attraktionen finden Fans immersive Aktivitäten im gesamten Einkaufzentrum. Dazu zählen die Ausstellung The Art of Toy Story 4, Workshops für Kinder, der Popup-Store "Toy Story 4", ein Popup-Store mit Süßwaren unter dem Motto "Toy Story" und ein von Hong Kong Disneyland präsentierter Splash Photo Fun Hotspot. Besucher können sich außerdem unter pass.harbourcity.com.hk anmelden, um den KOSTENLOSEN Our Toy Stories "Passport" zu erhalten. Mit diesem Pass erkunden sie das gesamte Einkaufzentrum auf einer Rundfahrt, genießen ein breites Spektrum an interaktiven Spielen und sammeln an verschiedenen Hotspots Sonderbriefmarken zur Erinnerung an die aufregenden Erlebnisse.

Viel Spaß mit Woody und seinen Freunden auf dem "Toy Story" Carnival!

In Harbour City von Hongkong kann jeder die Wunder von "Toy Story 4" mit spannenden Überraschungen auf einem großen Carnival im Freien hautnah erleben. Statuen von Woody, Buzz Lightyear und Slinky Dog begrüßen die Besucher am 7 Meter hohen Eingangsbogen zum Ocean Terminal Forecourt. Fans können sich mit anderen Figuren aus "Toy Story" wie beispielsweise Bo Peep, Duke Caboom, Jessie und Aliens am "Balloon Ticket Booth", "Roller Coaster" und der von Aliens inspirierten "Merry-Go-Round" Riesenkrake fotografieren lassen. Der Carnival setzt sich auf dem Ocean Terminal Deck mit dem 6 Meter hohen "Buzz Lightyear Ferris Wheel" und dem Campingbus "Summer Road Trip" fort. Schließlich genießen Fans zusammen mit den Aliens den wunderschönen Sonnenuntergang. Mit einer Spende von 100 HKD erhalten Besucher Spielmarken für 6 verschiedene Spiele und Attraktionen des Carnival.

Begrüßung aller Bonnies der Welt

Wenn sich die Freunde der "Toy Story" in Harbour City treffen, darf ihre neue Nachbarin "Bonnie" nicht fehlen. Deshalb heißt Harbour City Besucher aus aller Welt mit dem Namen "Bonnie" auf der Kirmes besonders herzlich willkommen. Zeigen Sie einfach einen Ausweis mit dem eingetragenen Namen "Bonnie" vor, um Marken für die kostenlose Nutzung der Spieleattraktionen zu erhalten.

Hinter den Kulissen von "Toy Story 4"

Auf der "The Art of Toy Story 4" -Ausstellung können Pixar-Fans die Charaktere des Films kennenlernen und die Entstehung von Toy Story 4 erkunden. Dazu bietet die Ausstellung eine reiche Auswahl an Kopien der Kunstwerke von einfachen Bleistiftskizzen und Konzeptzeichnungen bis hin zu digital wiedergegebenen Gemälden und Storyboards. Im Bonnie and Forky's Toy Classroom erkunden Kinder ein riesiges Bilderbuch, stellen ihre eigenen Sporks her und verwandeln sich in "Forky"im Kinect Experience

Freunde als Andenken mitnehmen

Fans können köstliche, durch "Toy Story" inspirierte Süßigkeiten in der Summer Splash Sweet Kitchen naschen, verschiedene Produkte kaufen oder sogar jedes DIY-Produkt im "Toy Story 4" Popup Store mit ihrem Namen bedrucken. Inhaber des "Our Toy Stories"-Passes genießen in der Zwischenzeit besondere Einkaufserlebnisse in ausgewählten Geschäften in der Harbour City.

