SIEMENS - Siemens-Chef Kaeser, Fraunhofer-Präsident Reimund Neugebauer und Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) vereinbarten einen "Zukunftspakt für Görlitz". "Mit diesem Zukunftspakt lösen wir unser Versprechen ein, den Strukturwandel der Lausitz aktiv mitzugestalten", sagte Kaeser. Kretschmer sprach von einem Meilenstein: "Heute ist ein guter Tag für Görlitz und die Lausitz." In Görlitz soll die Elektrolyse-Technik verbessert werden. Deutsche Unternehmen wollen im Wasserstoff-Zeitalter eine dominierende Rolle spielen. (Handelsblatt S. 18/FAZ S. 26)

ROLAND BERGER - Die einzige deutsche Beraterfirma von internationalem Gewicht heißt weiter nach ihrem Gründer Roland Berger, aber der 81-Jährige ist nicht mehr im Geschäft. Nach einigem Hin und Her führen jetzt fünf Männer die Firma. Kann das überhaupt funktionieren? Stefan Schaible, geschäftsführender Partner, nimmt dazu Stellung. "Wir hatten eine schwierige Phase", sagte er in einem Interview. "Wir sind jetzt eine moderne Beratung mit einem neuen, soliden Management an der Spitze, das die Zeichen der Zeit erkannt hat und weniger auf Einzelpersonen zugeschnitten ist". (SZ S. 19)

