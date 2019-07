Subtil ist US-Präsident Trump noch nie gewesen. Seine Entgleisungen gegen weibliche demokratische Abgeordnete gehen jedoch in eine gefährliche Richtung: Er schürt Ressentiments und macht Populismus weiter salonfähig.

Es gibt subtilere Grenzüberschreitungen als die jüngste von US-Präsident Donald Trump: die vier Frauen mit Migrationshintergrund, die neu für die Demokraten in den Kongress gewählt wurden, sollten seiner Meinung nach "in die Länder zurückkehren", aus denen sie "ursprünglich gekommen", und deren Regierungen "eine totale Katastrophe" seien. Erst, wenn die Politikerinnen die Orte, "von denen sie gekommen sind" politisch verbessert hätten, dürften sie nach Amerika "zurückkehren".

Vorher dürften sie, die demokratisch gewählten Vertreter der Bevölkerung, keine Empfehlungen dazu abgeben, wie die USA zu regieren seien. Hier gibt es nichts mehr zu deuten: der Präsident der Vereinigten Staaten ist ein lupenreiner Rassist. In diesen beiden Tweets ist alles dabei, was es an Ressentiments von rechts aufzufahren gibt. Und das traut sich der Mann, vor der Weltöffentlichkeit zu sagen: Volksvertreterinnen, Amerikanerinnen, mögen gefälligst das Land verlassen. Sie haben überhaupt nichts zu melden, wenn es um Trumps Amerika, das Amerika der weißen Rasse, geht.

Diese Tweets wurden aus dem Weißen Haus abgefeuert am selben Wochenende, an dem nach Ankündigung des Präsidenten die Polizei in einigen Städten illegale Migranten verhaften und in ihre Heimatländer rück überführen wollte. Zudem hat Herr Trump die Überlegung geäußert, das ius soli, wonach jeder US-Amerikaner wird, der in dem Land geboren ist, abzuschaffen. Und bei der anstehenden Volkszählung soll eine zusätzliche Frage zur Staatsbürgerschaft noch einmal klar machen, ...

