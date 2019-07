The following instruments on XETRA do have their first trading day 16.07.2019

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 16.07.2019



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA DE000DD5AK53 DZ BANK CLN E.9732 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DD5AK61 DZ BANK CLN E.9733 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000NLB2625 NORDLB FESTZINSANL.11/19 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000NLB2633 NORDLB FESTZINSANL.12/19 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000NLB2641 NORDLB 3 PH.BD. 10/19 BD00 BON EUR N

CA XFRA US02665WDA62 AM.HONDA FI. 19/21 FLR BD00 BON USD N

CA XFRA USC5389UAL47 MASONITE INTL 19/28 REGS BD00 BON USD N

CA XFRA USP9028NAV30 TELECOM ARG. 19/26 REGS BD00 BON USD N

CA XFRA US606822BL79 MIT.UFJ FIN. 19/22 BD01 BON USD N

CA XFRA US680665AL00 OLIN CORP. 19/29 BD01 BON USD N

CA XFRA XS2028803984 TORONTO-DOM. BK 19/27 MTN BD01 BON EUR N

CA 2NC XFRA AU0000052284 ELMORE LTD EQ00 EQU EUR N

CA 0FF XFRA BMG9156K1018 2020 BULKERS LTD DL 1 EQ00 EQU EUR N

CA GWN1 XFRA CA21922J6043 CORNERSTONE CAP. RES NEW EQ00 EQU EUR N

CA 1N1 XFRA CA63000Y1034 NANALYSIS SCIENTI EQ00 EQU EUR N

CA ZZD XFRA CA70259T1075 PASHA BRANDS LTD. EQ00 EQU EUR N

CA SWVK XFRA DE000A1YCMM2 SOLARWORLD AG O.N. EQ00 EQU EUR N

CA GQ6 XFRA FR0004027068 LANSON-BCC INH. EO 10 EQ00 EQU EUR Y

CA BBLL XFRA IE00BJK3WF00 JPM-BETAB.U.T.B.0-1Y DLA EQ00 EQU EUR Y

CA JUMF XFRA IE00BJRCLK89 JPM ICAV-US EQ.M.-F.DL AC EQ00 EQU EUR Y

CA JPGL XFRA IE00BJRCLL96 JPM ICAV-GL.EQ.M.-F.DL AC EQ00 EQU EUR Y

CA YP2A XFRA US09071M2052 BIOLIN.RX S.ADR 15 IL-,01 EQ00 EQU EUR N