The following instruments on XETRA do have their last trading day on 16.07.2019

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 16.07.2019



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA DE000BLB42Q6 BAY.LDSBK.IS. 17/24 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000BLB4Q21 BAY.LDSBK.IS.16/23 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB1F65 LB.HESS.THR.CARRARA08F/14 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000MHB2622 MUENCH.HYP.BK. MTN-PF1724 BD00 BON USD N

CA XFRA DE000HSH6JJ1 HCOB FZ 1 17/19 BD01 BON EUR N

CA 1NFB XFRA XS0805500062 NESTLE FIN.INTL 12/19 MTN BD01 BON EUR N

CA TFAD XFRA US88167AAB70 TEVA P.FI.NL III 16/19 BD02 BON USD N

CA XFRA XS1438427897 CHONGQ.N.U.C.D.16/19 REGS BD02 BON USD N

CA XFRA DE000HV5L0L4 UC-HVB CRLNFL 19 BD03 BON EUR N

CA XFRA DE000HV5LW00 UC-HVB CRLNFI 19 BD03 BON EUR N

CA XFRA DE000HV5LWL2 UC-HVB BONITAET 19 TKA BD03 BON EUR N

CA XFRA DE000HV5LWP3 UC-HVB CRLNFI 19 FREG.DE BD03 BON EUR N

CA XFRA DE000HV5LWQ1 UC-HVB CRLNFI 19 LHAG.DE BD03 BON EUR N

CA XFRA DE000HV5LWR9 UC-HVB CRLNFI 19 TEF.MC BD03 BON EUR N

CA XFRA DE000HV5LWZ2 UC-HVB BONITAET 19 HOT BD03 BON EUR N

CA IBEA XFRA ES06445809I8 IBERDROLA -ANR.- EQ01 EQU EUR N