FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 16.07.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 16.07.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

SYO9 XFRA LU0112800569 SWISS.(LU)PTF-R.S.SF AA 1.670 EUR

SYO2 XFRA LU0112804983 SWISS.(LU)PTF-RE.BA.EO AA 0.900 EUR

SYO5 XFRA LU0136171393 SWISS.(L)PTF-SUS.BAL. AA 0.857 EUR

OXN3 XFRA DE0009788026 DWS QI EXTRA BD TO.RET.SD 1.700 EUR

OXNE XFRA DE0008486465 ALBATROS FONDS 0.820 EUR

HZBB XFRA DE0006791809 KANAM GRUNDINVEST FDS 0.700 EUR

WWY1 XFRA VGG2921V1067 E-COMMODITIES HOLDINGS 0.008 EUR

SA4 XFRA US8043951016 SAUL CENTERS INC. DL-,01 0.470 EUR

QUC XFRA US7473161070 QUAKER CHEMICAL CORP. DL1 0.341 EUR

ORC XFRA US68389X1054 ORACLE CORP. DL-,01 0.213 EUR

OY3 XFRA NO0010657448 OCEAN YIELD ASA NK 10 0.169 EUR

EO5 XFRA US26875P1012 EOG RESOURCES DL-,01 0.255 EUR

CC6 XFRA US2058262096 COMTECH TELECOMM. DL-,10 0.089 EUR

CI2 XFRA US1380981084 CANTEL MED CORP. DL-,10 0.089 EUR

AQ8 XFRA US00508Y1029 ACUITY BRANDS INC. DL-,01 0.115 EUR

ZWC1 XFRA HU0000074844 ZWACK UNICUM NA A UF 1000 3.990 EUR

OXN9 XFRA DE000A0EAWB2 DYNAMIC EUROPE BALANCE 0.230 EUR

5P1 XFRA ES0170884417 PRIM SA INH. EO-,25 0.468 EUR

VTCB XFRA BMG9400S1329 VTECH HLDGS (BL100) DL-05 0.443 EUR

XFRA XS0357998268 MITS.UFJ(LUX) 08/99 FLRCV 0.000 %

WNO XFRA KYG972301090 WISON ENGINEER.SVCS HD-10 0.000 EUR

GGL XFRA US3794631024 GLOBAL WATER RES DL-,01 0.021 EUR