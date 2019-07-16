FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 16.07.2019 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.
THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 16.07.2019.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME
YP2 XFRA US09071M1062 BIOLIN.RX S.ADR/ IL-,01
JOHB XFRA BMG5150J1577 JOHNSON EL.HLDGS HD-,05
GQ4B XFRA CA09357P1045 BLISSCO CANNABIS CORP.
THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 16.07.2019.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME
YP2 XFRA US09071M1062 BIOLIN.RX S.ADR/ IL-,01
JOHB XFRA BMG5150J1577 JOHNSON EL.HLDGS HD-,05
GQ4B XFRA CA09357P1045 BLISSCO CANNABIS CORP.