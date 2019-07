FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 16.07.2019 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 16.07.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

YP2 XFRA US09071M1062 BIOLIN.RX S.ADR/ IL-,01

JOHB XFRA BMG5150J1577 JOHNSON EL.HLDGS HD-,05

GQ4B XFRA CA09357P1045 BLISSCO CANNABIS CORP.