sprite-preloader
Anzeige
Mehr »
Dienstag, 16.07.2019 Börsentäglich über 12.000 News von 614 internationalen Medien

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Passende Knock-Outs zu Ihrer Suchanfrage (Anzeige)
Erweiterte
Suche
lynx
Ad hoc-Mitteilungen

1,70 Euro		+0,01
+0,59 %
WKN: A117XL ISIN: BMG5150J1577 Ticker-Symbol: JOHB 
Aktie:
Branche
Elektrotechnologie
Aktienmarkt
ASIEN
1-Jahres-Chart
JOHNSON ELECTRIC HOLDINGS LTD Chart 1 Jahr
1-Woche-Intraday-Chart
JOHNSON ELECTRIC HOLDINGS LTD 1-Woche-Intraday-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
1,70
1,72
15.07.
Firmen im Artikel
1-Woche-Intraday-Chart
BIOLINERX LTD ADR
BIOLINERX LTD ADR Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
BIOLINERX LTD ADR0,261-2,76 %
BLISSCO CANNABIS CORP0,21-1,87 %
JOHNSON ELECTRIC HOLDINGS LTD1,70+0,59 %
FN Beta