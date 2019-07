Mutares AG: Sechste Transaktion im laufenden Jahr - Mutares erwirbt Systemlieferanten für hochwertige Automobiltechnik DGAP-News: Mutares AG / Schlagwort(e): Private Equity/Firmenübernahme Mutares AG: Sechste Transaktion im laufenden Jahr - Mutares erwirbt Systemlieferanten für hochwertige Automobiltechnik 16.07.2019 / 07:30 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Sechste Transaktion im laufenden Jahr - Mutares erwirbt Systemlieferanten für hochwertige Automobiltechnik * Profitabler, europaweit tätiger Automobilzulieferer mit Umsatz von ca. EUR 100 Mio. * Akquisitionen 2019 führen zu annualisiertem Umsatzwachstum von knapp EUR 400 Mio. in der Mutares Gruppe * Ausblick weiter positiv bei hoher Schlagzahl auf der Transaktionsseite München, 16. Juli 2019 - Die Beteiligungsgesellschaft Mutares AG (ISIN: DE000A2NB650) hat die Übernahme der Kirchhoff GmbH & Co. KG, einem traditionsreichen Familienunternehmen und etabliertem Automobilzulieferer in Europa erfolgreich abgeschlossen. Mutares übernimmt von der Eigentümerfamilie das komplette Geschäft der Kirchhoff GmbH & Co. KG (KICO) mit ihren Tochterunternehmen in Deutschland, Polen und Mexiko. KICO verstärkt als neue Plattforminvestition das Portfoliosegment Automotive & Mobility, neben STS Group, Elastomer Solutions und Plati. KICO, gegründet im Jahr 1939, ist ein Automobilzulieferer mit langjährigen Beziehungen zu einigen der weltweit größten OEMs sowie Tier-1-Lieferanten. Das Unternehmen stellt Verschlusssysteme, Scharniere, Verbindungselemente und mechatronische Systeme her. In 2019 startet zudem die Produktion von aktiven Aerodynamiksystemen, die u.a. in Fahrzeugen der Elektromobilität verbaut werden, da sie die Reichweite von E-Mobilen erhöhen. An den Produktionsstandorten in Deutschland und Polen sowie einem Logistikstandort in Mexiko beschäftigt KICO über 800 Mitarbeiter. Im Geschäftsjahr 2018 hat das Unternehmen rund EUR 100 Mio. Umsatz erwirtschaftet und ein leicht positives, operatives Ergebnis erzielt. "Mit der Übernahme von KICO gewinnen wir ein traditionsreiches Familienunternehmen für unser Segment Automotive & Mobility. Das Unternehmen ist ein exzellent positionierter Automobilzulieferer mit signifikantem Wertpotenzial auf Basis seiner Innovationskraft sowie langjährigen Beziehungen zu Automobilherstellern und großen Zulieferern. Wir sind überzeugt, durch unsere Expertise und unser Netzwerk im Automobilbereich das nachhaltig profitable Wachstum von KICO zu fördern und sehr froh, eine aussichtsreiche Plattform hinzugewonnen zu haben", sagt Robin Laik, CEO der Mutares AG. Unternehmensprofil der Mutares AG Die Mutares AG, München ( www.mutares.de), erwirbt mittelständische Unternehmen und Konzernteile mit Sitz in Europa, die im Rahmen einer Neupositionierung veräußert werden und ein deutliches operatives Verbesserungspotenzial aufweisen. Mutares unterstützt und entwickelt seine Portfoliounternehmen aktiv mit eigenen Investment- und Expertenteams sowie durch Akquisitionen strategischer Add-ons. Ziel ist es, mit Fokus auf nachhaltigem Wachstum des Portfoliounternehmens eine signifikante Wertsteigerung zu erreichen. Im Geschäftsjahr 2018 haben die Beteiligungen der Mutares einen konsolidierten Umsatz von EUR 865 Mio. erwirtschaftet und über 4.700 Mitarbeiter weltweit beschäftigt. Die Aktien der Mutares AG werden an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Kürzel "MUX" (ISIN: DE000A2NB650) gehandelt. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: Mutares AG Corinna Lumpp Manager Investor Relations & Strategy Tel. +49 89 9292 7760 Email: ir@mutares.de www.mutares.de Ansprechpartner Presse CROSS ALLIANCE communication GmbH Susan Hoffmeister Tel. +49 89 1250 90330 Email: sh@crossalliance.de www.crossalliance.de 16.07.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Mutares AG Arnulfstr.19 80335 München Deutschland Telefon: +49 (0)89-9292 776-0 Fax: +49 (0)89-9292 776-22 E-Mail: ir@mutares.de Internet: www.mutares.de ISIN: DE000A2NB650 WKN: A2NB65 Indizes: Scale 30 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Frankfurt (Scale), Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 841453 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 841453 16.07.2019 ISIN DE000A2NB650 AXC0031 2019-07-16/07:30