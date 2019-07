Die Aussichten auf eine mögliche Bieterschlacht um Osram währte nur kurz. Nur wenige Stunden nach einem unverbindlichen Angebot an den in Bedrängnis geratenen Beleuchtungshersteller hat sich der vergleichsweise kleine österreichische Halbleiterkonzern AMS wieder zurückgezogen.Überraschung am Abend: AMS legte für Osram ein unverbindliches Angebot zu 38,50 Euro pro Aktie. Damit überboten die Österreicher die US-Finanzinvestoren Bain Capital und Carlyle, die zuvor 35 Euro pro Aktie für das Traditionsunternehmen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...