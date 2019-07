Mit 353 $ schaffte Tesla gestern so eine kleine Sensation. Nach der scharfen Korrektur um rund 100 $ in den letzten Wochen, aber dem neuen Auslieferungsrekord und den höhergestellten Zielen, wird Tesla für alle anderen eine endgültige und wirkliche Herausforderung. Nämlich mit dem Beweis, dass sich das E-Auto in der Mittelklasse durchsetzen wird. Alle anderen müssen dem beschleunigt folgen. Der aktuelle Kurs ist kein aktueller Kaufkurs, aber für Risikoinvestoren eine brauchbare Gelegenheit. Nur mit Tesla fahren Sie alleine in der E-Mobility.



Ihre Bernecker-Redaktion



Börsianer lesen Briefe der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH unter www.bernecker.info im Abo oder unter www.boersenkiosk.de im Einzelabruf!