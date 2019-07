EQS Group-Media / 2019-07-16 / 07:24 *Shakti Coin und Libra - Soziale versus Monetäre Ziele* _Die Gewinnung, das sogenannte Mining, von Shakti Coins und dessen intrinsische Werte unterscheiden sich grundlegend von denen anderer Coins - Kryptowährungen grosser Unternehmen konzentrieren sich darauf, reich zu werden, und interessieren sich nicht für soziale Belange_ *BERKELEY, Calif. (16. Juli 2019)* - Die Schweizer Shakti Foundation [1], eine Grasswurzelorganisation, die hinter der Shakti Coin steht, bietet einen neuen Ansatz im Bereich der Kryptowährungen, der sich deutlich von Libra, der von Facebook geplanten Coin, unterscheidet. Shakti Coins sind stabile Coins, deren Mining auf einzigartige Weise, nämlich eine Coin nach der anderen, im Rahmen kooperativer Anstrengungen erfolgt. Das Mining ist mit dem Schulbesuch von Kindern verknüpft, sodass die Schulkindern Shakti Coins verdienen können, die die Finanzierung ihrer Schulausbildung unterstützen. Libra ist als eine auf die Zahlungsabwicklung ausgerichtete Kryptowährung strukturiert, deren Einführung für 2020 geplant ist. Die Schaffung einer eigenen Währung stellt für Facebook einen grossen Schritt dar. Shakti Coin ist anders, da ihr einziger Zweck in der Finanzierung von Schulen besteht, um so den Zugang zu Bildung überall auf der Welt zu verbessern. Das Mining von Shakti Coin erfordert weder eine Spezialausrüstung für Computer noch grosse Strommengen, da es mit menschlichem Handeln verknüpft ist. Eltern mit einem Kind, das die Schule besucht, können sich ebenfalls im Shakti-Netzwerk unter Verwendung des Proof-of-Effort (POE)-Protokolls am Mining der Coin beteiligen. Shakti Coin ist eine stabile Coin mit einem festgelegten Wert von 5 US-Dollar je Coin. Dieser Betrag wird sich niemals ändern, womit praktisch die Gefahr von Währungsschwankungen, sowie das Risiko von Verlusten für die Besitzer ausgeräumt ist. Menschen ohne Zugang zu Banken bedürfen einer helfenden Hand, statt unseriöser informaler Kredite mit Wucherzinsen. Sie können sich auch nicht den Luxus erlauben, anderen zu vertrauen, wenn es um die Aufbewahrung ihrer mageren Ersparnisse geht. Die Armen der Welt bedürfen eines beteiligungsorientierten Konzeptes, das ihr Wertesystem neu ausrichtet und sie, sowie die nachfolgenden Generationen, in ihrem Selbstvertrauen bestärkt. Und das kann nur durch Bildung erreicht werden. «Die Bekanntgabe über die Einführung von Libra, wie auch die Beachtung, die Kryptowährungen und Blockchain geschenkt wird, haben die Bekanntheit der Branche erhöht», sagte Gary, ein freiwilliges Mitglied dieser Graswurzelbewegung. «Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass grosse Unternehmen, wie beispielsweise Facebook sich mit Kryptowährungen für den finanziellen Gewinn beschäftigen, ganz schweigen von der Möglichkeit, sich so noch stärker im Alltagsleben der Menschheit zu verankern. Sie streben nach wirtschaftlichen Vorteilen, und das auf Kosten der Ärmsten der Armen - soziale Belange sind dabei lediglich aus Marketinggründen von Interesse. Shakti Coin unterscheidet sich von anderen Kryptowährungen, da die Gewinnung, also das Mining, der Coins an direkt an den Schulbesuch von Kindern gebunden ist. Bildung ist der einzige Weg für benachteiligte gesellschaftliche Gruppen, die Armut zu *überwinden*. Wir setzen somit mit unserem Handeln direkt dort an, wo Hilfe notwendig ist, indem wir Schulen unterstützen und den 1,7 Mrd. Menschen auf der Welt ohne Zugang zu Banken neue Möglichkeiten bieten.» *Über Shakti:* Shakti ist eine internationale Graswurzelbewegung, die unabhängig von jeglicher Verbindung zu Wirtschaft, staatlichen Institutionen, religiösen Gruppen oder politischen Parteien existiert Weitere Informationen finden Sie unter https://www.shakticoin.com [2]. *Pressekontakt* Francesco Onorato Swiss Shakti Foundation IDPR für Shakti Coin secretariat@shakticoin.com francesco@interdependence.com +1 949 777 2481 Zusatzmaterial zur Meldung: Bild: http://newsfeed2.eqs.com/shakti/841741.html [3] Bildunterschrift: SHAKTI: Single Global Currency Dokument: http://n.eqs.com/c/fncls.ssp?u=MFEPFBMRPM [4] Dokumenttitel: Shakti Coin und Libra - Soziale versus Monetäre Ziele Emittent/Herausgeber: Swiss Shakti Foundation Schlagwort(e): Finanzen Ende der Medienmitteilung 841741 2019-07-16 1: https://link.cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=5520c2d6be3ee17d890cb814edcdf5b0&application_id=841741&site_id=vwd&application_name=news 2: https://link.cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=386eadbf7a05e2df3c39140464fd5043&application_id=841741&site_id=vwd&application_name=news 3: https://link.cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=0c86ed53a364efc8b0ac02be4db28ef9&application_id=841741&site_id=vwd&application_name=news 4: https://link.cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=4da2eaa067b3864e5780ec1a155d07a5&application_id=841741&site_id=vwd&application_name=news

