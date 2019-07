Microsoft: Darum dürfte die Kurs-Party weitergehen

Microsoft (WKN: 870747 / ISIN: US5949181045) gehörte in den vergangenen Jahren zu den absoluten Highflyern an der Wall Street. Die Aktie legte allein seit Anfang 2017 um über 120 Prozent zu und markierte zuletzt am vergangenen Freitag ein neues Allzeithoch bei 139 US-Dollar. Mit Blick auf die bevorstehenden Zahlen für das zweite Kalenderquartal dürfte sich der Höhenflug weiter fortsetzen.

Deutlicher Umsatzanstieg

Analysten rechnen für den Zeitraum April bis Juni mit einem Umsatz von durchschnittlich 32,8 Mrd. US-Dollar, was einen kräftigen Anstieg um 13 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum bedeuten würde. Der Gewinn soll demnach bei 1,21 US-Dollar je Aktie liegen nach einem Verlust von 0,82 US-Dollar im Vorjahr.

Bestens positioniert in Wachstumsmärkten

Microsoft ist im rasant wachsenden Enterprise-Software-Markt die globale Nummer eins. Schätzungen zufolge soll dieser 100 Mrd. US-Dollar schwere Markt allein in diesem Jahr um rund 30 Prozent zulegen. Die guten Aussichten spielen Microsoft in die Karten. Im Enterprise-Software-Markt verzeichnete Microsoft im ersten Quartal 2019 einen Marktanteil von 17 Prozent, der dank starker Produkte wie Office 365, Dynamics 365 oder den zahlreichen Apps auf Azure weiter ausgebaut werden dürfte.

