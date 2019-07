FRANKFURT (Dow Jones)--Aroundtown hat im Rahmen seiner Kapitalerhöhung 600,6 Millionen Euro brutto erlöst, teilte der Immobilienkonzern nach Abschluss der Transaktion mit.

Platziert wurden 84 Millionen neue Aktien zum Preis von 7,15 je Aktie in einem beschleunigten Bookbuilding am Montag. Den Xetra-Handel beendete die Aktie am Montag mit 7,50 Euro.

Der Erlös soll zur Finanzierung der weiteren Unternehmensstrategie verwendet werden.

Ursprünglich hatte Aroundtown eine Kapitalerhöhung im Volumen von 500 Millionen Euro angepeilt, dieses aber am Montag kurz nach Ankündigung um 100 Millionen auf 600 Millionen erhöht.

Damit steigt das Aktienkapital auf rund 12,2 Millionen Euro von zuvor 11,4 Millionen Euro.

Kontakt zur Autorin: ulrike.dauer@wsj.com; @UlrikeDauer_

DJG/uxd/smh

(END) Dow Jones Newswires

July 16, 2019 01:32 ET (05:32 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.