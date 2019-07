Die britische Investmentbank HSBC hat das Kursziel für Thyssenkrupp von 12,20 auf 11,20 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die operativen Geschäfte des Industriekonzerns schwächten sich ab, schrieb Analyst Michael Hagmann in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Experte senkte die Schätzungen für das Stahlgeschäft und das Segment Material Services. Die Bewertung der Aktie spiegele finanzielle und Pensionsverpflichtungen wider sowie einen negativen Cashflow in diesem Jahr./bek/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 15.07.2019 / 14:27 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0002 2019-07-16/08:18

ISIN: DE0007500001