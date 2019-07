Die britische Investmentbank HSBC hat das Kursziel für GlaxoSmithKline von 1860 auf 1942 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Früher als erwartet habe der Pharmakonzern positive Daten für das Medikament Zejula gegen Eierstockkrebs veröffentlicht, schrieb Analyst Stephen McGarry in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Damit könnte seine Schätzung für den damit erzielbaren Spitzenumsatz für das Mittel von 2 auf 3 Milliarden US-Dollar steigen./bek/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 15.07.2019 / 23:17 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0003 2019-07-16/08:23

ISIN: GB0009252882