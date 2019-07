Nach dem deutlichen Einbruch zuletzt hat die Aktie von Aurora Cannabis am Montagabend wieder ein Lebenszeichen von sich gegeben. Das Papier ging mit einem Plus von gut 3,6 Prozent auf 9,13 Kanadische Dollar aus dem Handel. Profitiert hat die Aktie dabei von der Meldung, dass man zwei weitere Anbaulizenzen in Kanada erhalten hat.Aurora Cannabis hat vom kanadischen Gesundheitsministerium (Health Canada) Lizenzen für zwei weitere Standorte zum Outdoor-Anbau erhalten. Es handelt sich dabei um Aurora ...

