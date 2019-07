Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Bewertung von BMW mit "Neutral" und einem Kursziel von 65 Euro wieder aufgenommen. Der Münchener Autobauer und der Wettbewerber Daimler sähen sich zwar in vielfacher Hinsicht mit denselben Herausforderungen konfrontiert, schrieb der nun zuständige Analyst George Galliers in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Allerdings profitiere BMW aktuell auf dieser Stufe des Produktzyklus vom fehlenden Engagement im Lkw-Geschäft. Als reiner Premiumanbieter verzeichneten die Münchener zudem auf dem chinesischen Markt ein überdurchschnittlich starkes Wachstum./la/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 15.07.2019 / 23:44 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

