flatex Morning-news Gold: Der Preis für eine Feinunze Gold hielt sich in den letzten ...

Der Preis für eine Feinunze Gold hielt sich in den letzten Handelstagen solide oberhalb der 1.400-US-Dollar-Marke. Im Hinblickt auf eine künftig expansivere EZB-Geldpolitik, sowie einer Zinssenkung der Fed auf der Sitzung am 31. Juli 2019, könnte der Preis des Edelmetalls in den kommenden Wochen weiteres Potenzial aufweisen. Zusätzliches Überraschungspotenzial wäre mit einem Zinssenkungsschritt von 50 Basispunkten gegeben.

Zur Charttechnik: Ausgehend vom Jahreshoch des 25. Juni 2019 bei 1.439,35 US-Dollar bis zum letzten Verlaufstief des 01. Juli 2019 bei 1.381,82 US-Dollar, wären die nächsten Auf- und Abwärtssequenzen zu ermitteln. Die Widerstände fänden sich bei 1.417/1.426 und 1.439 US-Dollar, sowie bei den Projektionen zur Oberseite von 1.453/1.461 und 1.475 US-Dollar. Die Unterstützungen hingegen kämen bei den Marken von 1.404/1.395 und 1.382 US-Dollar, sowie bei den Projektionen zur Unterseite von 1.368/1.360 und 1.346 US-Dollar in Betracht.

