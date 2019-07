Von Noemie Bisserbe und Saabira Chaudhuri

PARIS (Dow Jones)--Der französische Luxusgüterhersteller LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton bekommt einen Fuß in die Tür beim britischen Modedesignunternehmen Stella McCartney. Die Franzosen erwarben eine Minderheitsbeteiligung in nicht genannter Höhe, wie beide Unternehmen mitteilten. Details sollen erst im September genannt werden. Designerin McCartney soll die Mehrheit an ihrem Unternehmen behalten und hier auch Kreativdirektorin bleiben.

Laut einem Informanten hat LVMH knapp die Hälfte an dem Modeunternehmen Stella McCartney House erworben. Eine Stellungnahmen dazu war von LVMH nicht zu erhalten, eine Sprecherin für Stella McCartney wollte sich nicht äußern.

Stella McCartney hat sich seit Dekaden einen Ruf für die besonders nachhaltige Produktion ihrer Mode erworben. So wird auf Leder und Pelz verzichtet. Anstatt Messing beispielsweise bei manchen Handtaschenverschlüssen Edelstahl oder Aluminium verwendet, um den Gebrauch von Wasser verschmutzendem Kupfer im Produktionsprozess zu verringern.

McCartney hatte erst im vergangenen Jahr ihren Partner und LVMH-Wettbewerber Kering herausgekauft, um selbst wieder die Kontrolle über ihre Marke zu haben. Nun begibt sich die Designerin doch wieder in den Schoß eines Weltkonzerns.

Luxuskonzerne versuchen junge Käufer anzusprechen, die sich zunehmend auf Nachhaltigkeit und den ethischen Umgang mit Tieren einstellen, welche jahrhundertelang wichtige Rohstoffe für Modehersteller lieferten. Dabei hängen Luxusmarken Herstellern wie H&M und Inditex hinterher.

