In Bezug auf die bereits angekündigte Kapitalerhöhung der im direct market plus der Wiener Börse notierten startup300 AG hat der Vorstand heute die Bezugsfrist für die Jungen Aktien mit 19. Juli 2019 bis 2. August 2019 sowie den Valutatag mit 7. August 2019 festgelegt, teilt das Unternehmen mit. Der Bezugspreis beträgt - wie bereits bekanntgegeben - 5,00 Euro, das Bezugsverhältnis 3:1. Die grosso tec AG habe sich gegenüber der Gesellschaft verpflichtet, zumindest 200.000 Junge Aktien, die im Rahmen des Bezugsangebots nicht aufgegriffen wurden, direkt zu zeichnen und zu übernehmen, teilt startup300 mit. Der Bezugsrechtshandel erfolgt am 26., 29. und 30. Juli 2019.

Den vollständigen Artikel lesen ...