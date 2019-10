In China steht ein weiteres Elektroauto-Startup in den Startlöchern. Bordrin Motors will noch in diesem Jahr die Serienproduktion seines ersten Modells iV6 starten, ein Elektro-Crossover mit bis zu 610 km Reichweite - und hat Pläne für ein eigenes Werk. In den Handel kommen soll der Stromer im 1. Quartal 2020. Für die Produktion gründet Bordrin ein Joint Venture mit FAW Xiali, einem Ableger des chinesischen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...