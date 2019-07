Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Bewertung von Fiat Chrysler mit "Sell" und einem Kursziel von 11,50 Euro wieder aufgenommen. Bei dem Autobauer sei der Spielraum für weiteres Gewinnwachstum in Nordamerika begrenzt, schrieb der nun zuständige Analyst George Galliers in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Zudem brauche es Zeit, bis das Modellportfolio in Europa wieder auf dem neusten Stand sei. Diese Herausforderungen seien noch nicht vollständig in den Markterwartungen für 2019 berücksichtigt./la/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 15.07.2019 / 23:41 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0006 2019-07-16/08:52

ISIN: NL0010877643