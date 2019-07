Amazon-CEO Jeff Bezos zeigt mit seinem neuesten Coup wieder einmal, wohin der Weg von Amazon führt: Der E-Commerce-Gigant will seinen Kunden noch mehr Service bieten. Nicht nur die Bestellungen sollen so bequem wie möglich sein, sondern auch die Retouren. Damit erhöht der Konzern den Druck auf die Konkurrenz massiv.Amazon-Kunden in den USA können Rücksendungen jetzt ohne Verpackung, Klebeband und Retourenaufkleber zurückgeben. Sie müssen mit der Ware einfach nur zu einer von Tausenden Rückgabestellen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...