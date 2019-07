Ich habe gerade den aktuellen Research der Bawag Group AG durchgelesen. In seinem Marktausblick (lies das Paper hier) spricht Analyst Ingo (Jungwirth) erstmals von einer negativen Konjunktur. Im Euroraum rechnet er für 2019 mit einem Wirtschaftswachstum von 1,1, für die USA mit 2,5 Prozent. 2018 waren es noch 1,9 beziehungsweise 2,9 Prozent. Was mich wundert, an den Börsen ist davon nichts zu spüren. ...

