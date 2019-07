Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



Linz (pta006/16.07.2019/08:30) - - - Bezugspreis: EUR 5,00 je Aktie - Bezugsfrist: 19. Juli 2019 bis 2. August 2019 - Bezugsrechtshandel: 26./29./30. Juli 2019



Zur Durchführung der von der außerordentlichen Hauptversammlung der startup300 AG am 5. Juli 2019 beschlossenen ordentlichen Erhöhung des Grundkapitals um bis zu EUR 623.155 gegen Bareinlage durch Ausgabe von bis zu 623.155 Stück auf Inhaber lautenden Stückaktien (im Folgenden die "Jungen Aktien") hat der Vorstand der startup300 AG heute die Bezugsfrist für die Jungen Aktien mit 19. Juli 2019 bis 2. August 2019 (jeweils einschließlich) sowie den Valutatag mit 7. August 2019 festgelegt.



Wie bereits von der außerordentlichen Hauptversammlung beschlossen, beträgt der Bezugspreis je Junger Aktie EUR 5,00 und das Bezugsverhältnis 3:1 (drei Bezugsrechte berechtigen zum Bezug von einer Jungen Aktie). Je bestehender (am 16.7.2019, 23:59 Uhr MEZ, gehaltener) Aktie der startup300 AG (ISIN ATSTARTUP300) wird ein Bezugsrecht gewährt. Bezugsrechte haben die ISIN AT0000A28SB6. Ein Bezugsrechtshandel (Auktionshandel) wird an der Wiener Börse am 26., 29. sowie am 30. Juli 2019 ermöglicht. Die Bezugsaufforderung wird am 17. Juli 2019 im Amtsblatt zur Wiener Zeitung veröffentlicht werden.



Die grosso tec AG hat sich gegenüber der Gesellschaft verpflichtet, zumindest 200.000 Junge Aktien, die im Rahmen des Bezugsangebots nicht aufgegriffen wurden, direkt zu zeichnen und zu übernehmen.



Die Billigung des gemäß den Bestimmungen des KMG erstellten vereinfachten Prospekts für das öffentliche Bezugsangebot der Jungen Aktien der startup300 AG erfolgt durch die Finanzmarktaufsichtsbehörde voraussichtlich am 16. Juli 2019. Der vereinfachte Prospekt steht ab der Billigung durch die Finanzmarktaufsichtsbehörde auf der Internetseite der Gesellschaft ( http://www.startup300.at ) unter der Rubrik "Investor Relations" zur Verfügung und ist am Sitz der Gesellschaft (Peter-Behrens-Platz 10, 4020 Linz) während üblicher Geschäftszeiten kostenlos erhältlich. Eine Anlageentscheidung hinsichtlich Aktien der startup300 AG sollte nur auf Grundlage des vereinfachten Prospekts erfolgen.



Rechtlicher Hinweis Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebotes zum Kauf von Wertpapieren der startup300 AG dar. Sie ist nicht zur Verbreitung, Übermittlung oder Veröffentlichung, direkt oder indirekt, in Gänze oder in Teilen in den Vereinigten Staaten, Australien, Kanada, Japan oder Südafrika oder anderen Ländern, in denen die Verbreitung dieser Mitteilung rechtswidrig ist, bestimmt.



Ein öffentliches Angebot von Aktien der startup300 AG darf in Österreich nur nach Veröffentlichung eines nach den Bestimmungen des Kapitalmarktgesetzes erstellten Prospekts erfolgen.



