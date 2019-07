Rentablo GmbH: FinTechCube und Rentablo schließen Strategische Partnerschaft DGAP-News: Rentablo GmbH / Schlagwort(e): Kooperation Rentablo GmbH: FinTechCube und Rentablo schließen Strategische Partnerschaft 16.07.2019 / 09:02 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Berlin, den 16.7.2019 - FinTechCube und Rentablo beschließen eine enge Zusammenarbeit und Vertriebskooperation. Ziel ist die gemeinsame Akquisition und Abwicklung von großen Digitalisierungsprojekten im Bereich Banking und Nearbanking, durch die Bündelung der Kompetenzen. Der Fokus wird auf der Entwicklung von digitalen, kundenfreundlichen Private Finance- und Multibanking-Lösungen liegen. Mit diesen Lösungen bleiben die bestehenden Kernkompetenzen der etablierten Finanzdienstleister gewahrt und gleichzeitig werden die Vorteile der Digitalisierung optimal genutzt. Das Team von Rentablo und FinTechCube kann dabei auf langjährige Erfahrung aus dem Aufbau von neuen, digitalen Geschäftsmodellen zurückgreifen. Durch die Kooperation wird das erforderliche Technologie- und Innovations-Know-how, um neue Ideen in kurzer Zeit zu identifizieren, zu entwickeln und an den Markt zu bringen, geliefert. André Rabenstein, Gründer und Geschäftsführer von Rentablo: "Mit FinTechCube haben wir einen erfahrenen Partner gefunden, welcher auf die nutzerorientierte Umsetzung von Geschäftsmodellen für Banken, Versicherungen und Vermögensverwaltern spezialisiert ist. FinTechCube hat bereits sehr erfolgreiche Projekte wie u.a. Solidvest umgesetzt und ergänzt unsere Multibank- und Datenexpertise perfekt." "Die Kooperation stellt eine bislang einmalige Kombination von Start-up Know-how aus der Finanz- und Digitalbranche mit einer bewährten Technologieplattform dar, die sich vor allem durch ihren konsequent kundenorientierten Ansatz von klassischen Finanzdienstleistern abgrenzt" erklärt Florian Oswald, der zusammen mit Gregor Puchalla als Gründer und Geschäftsführer die Geschicke von FinTechCube leitet. Gregor Puchalla, Geschäftsführer FinTechCube: "Kundenbedürfnisse zu verstehen ist der Schlüssel zu erfolgreichen Produkten und Geschäftsmodellen. Mit der - von tausenden Internetnutzern als bester Finanzmanager ausgezeichneten - Plattform von Rentablo und unseren nutzerzentrierten, modularen Lösungssystemen entwickeln wir maßgeschneiderte Private Finance Anwendungen, die Kundenbeziehungen auf ein neues Level heben und echte Mehrwerte für die jeweilige Zielgruppe schaffen." Über FinTechCube Die FinTechCube GmbH ist der erste Full-Service Provider im Fintech-Segment und bündelt Finanzkompetenz sowie Technologie- und Daten-Know-How mit einer langjährigen Expertise in der Digitalberatung und als Company Builder. Das Ziel von FinTechCube ist die Entwicklung und der Aufbau neuer, nutzerorientierter Fintech-Geschäftsmodelle als Startup und im Auftrag von Banken, Vermögensverwaltern und Versicherungen. Über Rentablo Die Rentablo GmbH ist ein Multibanking- und Multidepotspezialialist. Rentablo entwickelt eine Künstliche Intelligenz um Kundenbedürfnisse direkt aus den Transaktionsdaten zu erkennen und darauf zugeschnittene Angebote auszuliefern. Durch seine "Investment Analytics"-Plattform ist Rentablo ein ausgezeichneter Digitalisierungspartner für Finanzdienstleister. Pressekontakt Rentablo: Johannes Lenz-Hawliczek Head of Communication Tel: +49 30 715 33009 E-Mail: presse@rentablo.de Web: https://rentablo.de fintechcube GmbH Mannhardtstraße 6 80538 München Germany Telefon: +49 30 208 986 66 5 E-Mail: contact@fintechcube.com Web: https://fintechcube.de 16.07.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 841583 16.07.2019 AXC0057 2019-07-16/09:02