Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Bewertung von Renault mit "Neutral" und einem Kursziel von 59 Euro wieder aufgenommen. Die Herausforderung für den französischen Autobauer sei, dass künftig fast das gesamte Umsatzwachstum außerhalb Europas erwirtschaftet werde, schrieb Analyst George Galliers in einer am Dienstag vorliegenden Studie. In den aufstrebenden Märkten aber habe das Unternehmen mit Gegenwind zu kämpfen./la/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 15.07.2019 / 23:44 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0007 2019-07-16/09:03

ISIN: FR0000131906