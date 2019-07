Seoul Semiconductor Co., Ltd. (KOSDAQ 046890) ("Seoul"), ein weltweit führender LED-Technologie-Innovator, gab bekannt, dass er eine Patentverletzungsklage gegen Conrad Electronic S.E. ("Conrad"), einen großen europäischen Einzelhändler von Elektronikprodukten, eingereicht hat. Die Klage wurde in Deutschland beim Landgericht Düsseldorf eingereicht.

Der Beschwerde zufolge verletzen LEDs in hintergrundbeleuchteten Mobiltelefonen, die von Conrad verkauft werden, das Seoul-Patent für die LED-Lichtextraktionstechnologie. Das Patent umfasst die grundlegende LED-Chip-Herstellungstechnologie zur effizienten Lichtextraktion und zur deutlichen Verbesserung der Helligkeit. Conrad verkauft derzeit Hunderte von verschiedenen Modellen von koreanischen, US-amerikanischen und chinesischen Mobiltelefonen.

Seoul hat bereits die Lieferanten von LED-Hintergrundbeleuchtungseinheiten für globale Mobiltelefone gewarnt, die Verwendung von Produkten einzustellen, bei denen ein Verletzungsverdacht besteht. Seoul untersucht Mobiltelefone, die solche Produkte enthalten, und wird prüfen, welche rechtliche Durchsetzung erforderlich ist, wenn diese Verletzung unvermindert andauert.

Seoul hat bedeutende Patente für LED-Hintergrundbeleuchtungen für Fernseher und Mobiltelefone zur Verbesserung von Helligkeit, Farbqualität und Energieverbrauch von LEDs etabliert. Bei den jüngsten Rechtsstreitigkeiten hat Seoul 68 seiner Patente geltend gemacht, darunter fünf Patentstreitigkeiten mit LED-TVs, die Hintergrundbeleuchtungstechnologie verwenden, einschließlich gegen Philips TV-Produkte.

"Sensor Electronic Technology, Inc., eine Tochtergesellschaft von Seoul, hat auch eine grundlegende Technologie zur Steuerung mehrerer Farben patentiert, um die Farbqualität von Handy-Blitzlichtern zu verbessern", fügte Sam Ryu, Seouls stellvertretender Leiter des IT-Business, hinzu. "Wir glauben, dass die meisten Premium-Handys diese Technologie ohne Autorisierung nutzen. Dies ist ein Problem, das Seoul und seine verbundenen Unternehmen zu lösen versuchen werden, denn wenn LED-Unternehmen fair wirtschaften, ist es praktisch unmöglich, ohne Nutzung dieser Patente LEDs herzustellen, die auf Handys angewendet werden."

