Ein ereignisreicher Tag steht bevor. Börsianer sollten eine ganze Reihe von Konjunkturdaten aus den USA beachten. Von dort kommen auch mehrere Quartalszahlen. Am deutschen Aktienmarkt richten sich die Blicke unter anderem auf Bayer, Daimler, Osram und Gerry Weber. Am Abend könnte dann die Wahl (oder auch nicht) von Ursula von der Leyen zur neuen EU-Kommissions-Präsidentin die Kurse bewegen.Am deutschen Aktienmarkt zeichnet sich am Dienstag im Zuge der langsam Fahrt aufnehmenden Berichtssaison ein ...

Den vollständigen Artikel lesen ...